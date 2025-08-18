kölyöktigrisfővárosi állat- és növénykert
Kritikus állapotban van a fővárosi állatkert kölyöktigrise

Fővárosi Állat- és Növénykert
2025. 08. 18. 20:20
Rosszul lett Szása, a Fővárosi Állat- és Növénykert kölyöktigrise, miközben a húgával játszott a kifutóban. Az állatkert azt írta, az állat jelenleg is súlyos állapotban van.

Szása azóta több vizsgálaton átesett, többek közt CT és MRI vizsgálaton. Az eredmények sajnos aggasztóak. Sorozatos epilepsziás rohamok következtében a hím kistigris agyvérzést kapott. A képalkotó eljárások több helyen kiterjedt vérzést mutattak az agyában és agyi ödémát

– közölte az állatkert, hozzátéve, hogy nincsenek túl a nehezén, Szása gyógyulása kérdéses.

„Orvosaink mindent megtesznek, folyamatos orvosi ellátás mellett állandóan felügyelik állapotát” – írták.

