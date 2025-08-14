Tűz ütött ki Vecsés és Várpalota külterületén is

Csütörtök délután mintegy öt hektáron gaz és avar gyulladt ki Vecsés külterületén. A tűz épületeket is veszélyeztet. A fővárosi hivatásos és önkéntes tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat – olvasható a katasztrófavédelem honlapján.

Ezzel egyidőben Várpalota külterületén két hektáron bokros terület, száraz fű ég, valamint mintegy ötszáz négyzetméteren kigyulladt az erdő. A pétfürdői és a székesfehérvári, valamint a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók oltják a lángokat. A Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen dolgozik. A szél nehezíti a munkálatokat.

Korábban tűz volt Rákosrendezőn is, ott egy leszakadt felsővezeték miatt kapott lángra az aljnövényzet.

A következő napokban fokozódik a hőség, és nem várható számottevő csapadék az ország nagy részén, így az aszály fokozódása miatt tovább marad a tűzveszély.