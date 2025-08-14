balesetelőszállásbenzinkúttragédia
Meghalt egy fiatal sofőr az előszállási benzinkúton, miután a teherautója rágurult kiszállás után

2025. 08. 14. 21:53

Egy húszas évei elején járó fiatal halt meg szerdán az előszállási balesetben, miután összenyomta őt a teherautója, amit korábban vezetett, írja a feol.hu.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a lap megkeresésére közölte,

2025. augusztus 13-án nem sokkal 4 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Előszállás belterületén egy üzemanyagtöltő állomáson egy tehergépjármű oszlophoz szorított egy személyt. A rendelkezésre álló adatok alapján a sofőr a járműből kiszállás előtt a fékberendezéssel nem megfelelően rögzítette járművét, melynek következtében az gurulni kezdett és a férfit a benzinkút oszlopának nyomta. A sofőr a helyszínen életét vesztette, a baleset körülményeit Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vizsgálja.

Az Országos Mentőszolgálat közölte: „a helyszínen a bajtársak egy férfi halálának tényét állapították meg.”

