A csecsen diktátorhoz, oroszpárti grúz pártvezérhez hasonlítja Orbánt a zebrák miatt a Politico

Az erős emberek nemcsak aranyozott palotákban és katonai parádékon mérik össze hatalmukat, hanem egzotikus lényekkel is

– így kezdődik a Politico csütörtöki cikke, amely számba vesz néhány olyan politikust, akik kedvelik és egyes esetekben gyűjtik is az egzotikus állatokat.

A lap felidézte, hogy az Orbán-család hatvanpusztán található birtokáról készült friss drónfelvételek komoly vitát eredményeztek, miután nemcsak a nyilvánvaló luxuselemek váltak láthatóvá, de kiderült, hogy a birtok közelében valóban egzotikus állatok, köztük zebrák és antilopok is élnek. Orbán Viktor miniszterelnök az egzotikus állatokkal kapcsolatos híreket letagadta, mondván „a zebrák az állatkertben vannak”, ám ezzel nem sikerült elvennie a feltárak élét, ezért Kocsis Máté, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője nemrég úgy állt bele a vitába, hogy Zebra néven alapított úgynevezett Digitális Polgári Kört.

A Politico cikke szerint számos kétes hírű politikai vezető hódol az egzotikusállat-tartás szenvedélyének, ide sorolható