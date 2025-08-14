A csecsen diktátorhoz, oroszpárti grúz pártvezérhez hasonlítja Orbánt a zebrák miatt a Politico

Az erős emberek nemcsak aranyozott palotákban és katonai parádékon mérik össze hatalmukat, hanem egzotikus lényekkel is
– így kezdődik a Politico csütörtöki cikke, amely számba vesz néhány olyan politikust, akik kedvelik és egyes esetekben gyűjtik is az egzotikus állatokat.
A lap felidézte, hogy az Orbán-család hatvanpusztán található birtokáról készült friss drónfelvételek komoly vitát eredményeztek, miután nemcsak a nyilvánvaló luxuselemek váltak láthatóvá, de kiderült, hogy a birtok közelében valóban egzotikus állatok, köztük zebrák és antilopok is élnek. Orbán Viktor miniszterelnök az egzotikus állatokkal kapcsolatos híreket letagadta, mondván „a zebrák az állatkertben vannak”, ám ezzel nem sikerült elvennie a feltárak élét, ezért Kocsis Máté, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője nemrég úgy állt bele a vitába, hogy Zebra néven alapított úgynevezett Digitális Polgári Kört.
A Politico cikke szerint számos kétes hírű politikai vezető hódol az egzotikusállat-tartás szenvedélyének, ide sorolható
- Ramzan Kadirov csecsen hadúr, aki macskákat, vadászkutyákat, valamint a lovakat, szarvasokat, medvéket és kacsákat tart különböző palotái környezetében, de működtet egy tevehús farmot is.
- Viktor Janukovics, Ukrajna egykori oroszpárti elnöke is működtetett állatkertet a kúriájánál, ahol pávák, fácánok, struccok, szarvasok és medvék éltek. Az elnöknek volt ezen kívül három kenguruja is , de az egyik megfagyott, a másik megszökött, a harmadikat pedig szabadon engedték, annak reményében, hogy visszatér. Ez aztán nem jött be.
- Bidzina Ivanisvili grúz oligarcha, a kormányzó Grúz Álom párt erős embere egy neomodern acél-üveg kastélyban lakik Tbiliszi felett – saját cápamedencével. Ő az egzotikus növények és állatok ismert gyűjtője, aki szintén személyes állatkertet hozott össze a birtokán, amelyben pingvinek, zebrák, makik, egy kenguruk is laknak.