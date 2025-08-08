Ötven méter elég volt Európa egyik legkeresettebb bűnözőjének, hogy megszabaduljon a bilincstől és meglépjen Budapesten a zsaruk elől

Körülbelül ötven métert kellett volna megtennie a bíróságtól a büntetés-végrehajtási intézet fogdájáig Európa egyik legkeresettebb bűnözőjének, de ez is elég volt neki arra, hogy meglépjen a rendőrök elől. Az Index beszámolója szerint Daniel Tomasz P.-nek sikerült kicsúsznia valahogy a bilincsből a bíróságról való távozás után, majd egy gyors sprinttel maga mögött hagyta a rendőröket.

Az Europol „Most Wanted” listájára is felkerülő férfit öt órával később egy hatodik kerületi padláson találták meg a zsaruk.A 49 éves lengyel férfival két elfogatóparancs is érvényben volt, a szlovén hatóságok szexuális erőszak, míg a lengyel rendőrség vagyon elleni bűncselekmények miatt körözte. Utóbbi ügyben már három év börtönbüntetésre ítélték, ám nem vonult be, hanem megszökött.

A két éve bujkáló férfit már többször is majdnem elfogták, de mindig sikerült valahogy meglépnie a hatóságok elől, a mostani alakítása azonban különösen emlékezetesre sikerült. A Szlovákiából hazánkba szökő férfit augusztus negyedikén fogták el Miskolc belvárosában. A bíróság augusztus 5-én elrendelte a letartóztatását, azonban egy időre így sikerült meglógnia. A bíróság épületéből távozva valahogy sikerült kicsúsznia a bilincsből, s villámgyorsan elfutott a Markó utca környékéről.

Én még a több évtizedes védői praxisom alatt nem láttam ilyet

– mondta a portálnak Somos Zoltán, a férfi védője.

Kiderült, hogy Daniel Tomasz P. korábban focizott és a szlovák barátnője ismert futó, akivel többször is együtt edzettek, így kevés esélyük volt a rendőröknek, hogy utolérjék. A bújócskának azonban öt óra után vége lett. A bíróság egy év felfüggesztettre ítélte tettéért a férfit, akit várhatóan hamarosan átadnak a szlovén hatóságoknak.