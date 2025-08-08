- Sky News: jövő héten lesz a Trump-Putyin találkozó, Magyarország is a lehetséges helyszínek között
- Példátlan végrehajtás indult a végrehajtói kar ellen: közel kétmilliárd a tartozás
- 50 dolgozót küld el a bezárás miatt a Ruszwurm cukrászdát üzemeltető cég
- 4,3 százalékos volt az infláció júliusban
- Pályázat nélkül, a dékán rokonát nevezték ki ideiglenes tanszékvezetőnek a szegedi egyetemen
- „Most már kvittek vagyunk!” – Orbán Viktor elment fagyizni Török Gáborral
- Jóváhagyta Gáza megszállásának tervét az izraeli biztonsági kabinet
A nap legfontosabb hírei – 2025.08.08.
