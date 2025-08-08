trumpputyintalálkozó
Sky News: jövő héten lesz a Trump-Putyin találkozó, Magyarország is a lehetséges helyszínek között

A Fehér Ház egyik magas rangú tisztviselője szerint jövő hét végére tervezik Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozóját, írja a Sky News. A helyszín egyelőre még nem dőlt el,

de a tisztviselő szerint a lehetőségek között szerepel az Egyesült Arab Emírségek, Magyarország, Svájc és Róma is. 

A pontos részletek egyelőre nem ismertek, illetve továbbra sem tudni azt sem, hogy részt vesz-e a találkozón Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A tisztviselő szerint az oroszok benyújtottak egy listát a tűzszünetre vonatkozó követeléseikkel, és Washington most megpróbálja megszerezni az ukránok támogatását, habár Kijev régóta hangoztatja, hogy nem adnak át semmilyen területet Oroszországnak.

Korábban az orosz Lenta arról írt, hogy a találkozót Szaúd-Arábiában, Törökországban vagy Magyarországon tarthatják, mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsa szűkíti a lehetséges helyszíneket.

