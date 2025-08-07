Megvan a 16 éves lány, aki megkínozta és orrvérzésig verte a veszprémi barátnőjét

Elfogták azt a körözött balatonalmádi lányt, aki a gyanú szerint megkínozta és orrvérzésig verte a 17 éves barátnőjét egy veszprémi lakásban. A brutális bántalmazásról videó is készült, ami bejárta a médiát és a közösségi oldalakat.

Az eset még tavaly július 23-án egy veszprémi lakásban történt, melynek során egy 16 éves lány ütötte-verte a 17 éves barátnőjét. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása a 16 éves lány megalázó módon bánt vele, és arra kényszerítette, hogy kiszolgálja a lakásban tartózkodó társaság tagjait. Amikor pedig távozni akart, nem nyitotta ki neki a bejárat ajtót. Végül az áldozat kijutott az utcára, azonban a tettlegesség még ott is folytatódott.

A Veszprémi Rendőrkapitányság elfogatóparancsot bocsátott ki a 17 éves balatonalmádi lánnyal szemben. A rendőrök kedd délután a veszprémi vasútállomáson fogták el. Ezután előállították, majd őrizetbe vették s gyanúsítottként hallgatták ki. A tettesnek két társa is volt a bűncselekmények elkövetésénél, a nyomozók már korábban kihallgattak egy 18 éves fiatalembert és egy 15 éves lányt.

Személyi szabadság megsértésének bűntette és aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés bűntett megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást ellenük, és kezdeményezték letartóztatásukat.