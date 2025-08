Ha valaki Balatonszemesen jár, a parttól egy utcányira egy magára hagyott építkezéssel és egy mozdulatlan daruval találkozhat. A munkálatok 2021 nyarán lendületesen kezdődtek, amikor a balatonszemesi Semmelweis utca 100. alatt, az egykori Lampart-telepen letarolták a Balaton-parttól alig 100 méterre fekvő fás telket – méghozzá a vegetációs időszak közepén.

A beruházó, a 2021-ben frissen alapított Pannon Generál Kft. ügyvezetője, Strausz Béla akkor így nyilatkozott: „A telken kertes házakból álló lakóparkot tervezünk építeni, és az előkészítő munkálatok során hozzávetőleg 40 darab, túlkoros nyárfát vágtak ki a területen.” Az ügyvezető azt állította, hogy a fakivágásról az előírásoknak megfelelően tájékoztatták a település jegyzőjét és főépítészét, és vállalták, hogy a kivágott fákat az építkezés végén lombos fákkal pótolják. A projekt a Zöld Park 100 nevet kapta, és a tervezői ajánlás szerint úgy tervezték, hogy „maximálisan illeszkedjen a balatoni zöldpart övezetéhez”. 2021-ben a Pannon Generál Kft. még teljes egészében id. Strausz Béla érdekeltsége volt, az ifjabb Strausz pedig ügyvezető volt a cégben.

A félbehagyott beruházás és a korábbi állapot látható a Google Earth felvételein a csúszka elhúzásával.

300 milliós villák

A Zöld Park 100 projekt marketinganyagai most is elérhetőek, és idilli életképet festenek: a Balatontól egy kőhajításnyira, több mint 200 négyzetméteres, kétszintes villaházak, mindegyik saját kerttel. A fő vonzerőt a második emeleti, „szinte körpanorámás” tetőterasz jelenti, melyről csodálatos kilátás nyílik a Balatonra. Egy archív hirdetés szerint „a teraszok födéme erősített, így alkalmas kisebb összejövetelekre, vagy akár kültéri pezsgőfürdők elhelyezésére is”.

Az árak is a luxuskategóriát tükrözték, egy-egy villaházért nagyjából 300 millió forintot is elkértek. A honlapon a jelentkezés fül továbbra is elérhető. A projekt oldala szerint a tizenhárom villából négyet el is adtak. Az adásvételi előszerződés-minta alapján a vevőknek 10 százalék foglalót és további 10 százalék vételárrészletet kell fizetniük a szerződéskötéskor (nyolc napon belül), ami egy 300 milliós ingatlannál 60 milliós előzetes befektetést is jelenthetett. A dokumentum az ingatlan elkészültét 2023. augusztus 31-ében jelölte meg.

Az építkezés 2022-ben megkezdődött, a mélyépítési munkálatokat elvégezték, és ahogy a helyszínen is látszik, a házak földszinti, valamint első emeleti falai is állnak. A 2023. augusztusi átadási határidő viszont elszállt, a területet pedig lassan visszahódította a gaz.