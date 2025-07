„Orbán előadása nagyon tanulságos volt” – Török Gábor reagált Orbán tusványosi beszédére

Önmagukban a „nagy beszédek” elemzésének nem sok értelme van, túlértékeltek, túlmagyarázottak – kezdte Török Gábor az Orbán Viktor tusványosi beszédéről szóló Facebook-posztját. A beszédet percről percre közvetítettük, tudósításunkat itt olvashatja.

A politikai elemző azt írta:

Török szerint, ahogy az elmúlt hetekben is látszott, Orbán Viktor „továbbra is csak kommunikációs-technikai-módszertani gondokat lát, semmilyen tartalmi vagy érdemi módosításban nem gondolkozik”.

A kihívást kizárólag »digitálisnak« látja, így nyilvánvalóan a megoldást is ebben az irányban keresi. Ha valóban – ahogy mondta – 80 helyen nyerne ma is a Fidesz a 106 körzetből, akkor akár elég is lenne a technikai finomhangolás, de bizony itt még a kormányhoz közel álló intézetek felméréseiből sem ez jön ki