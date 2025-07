Nyomozást indított a Készenléti Rendőrség Pankotai Lili ellen

Azt követően, hogy megszüntették a Pride miatt indított eljárást ellene, Pankotai Lili most arról számolt be, hogy a Készenléti Rendőrség is nyomoz ellene, mégpedig Budai Gyula feljelentése nyomán, amelynek az alapja egy megvágott videót továbbvágott változata.

Az aktivista, aki hivatalos értesítést még nem kapott, úgy látja, hogy ez a hatósági fellépés már politikai megfélemlítésként értelmezhető, amelyet a kormányközeli médiumok kampánycélra használnak fel.

Pankotai az erről szóló bejegyzésében a fideszes képviselőt is megszólította:

Gyula, én nem a családapáról, nem a nagypapáról, nem a férjről, nem a focidrukkerről beszéltem – hanem az Orbán Viktor által vezetett és az ő nevével fémjelzett egész rendszerről és gépezetről, ami nem térhet vissza 2030-ban. Ezt is hallottad volna, ha nem vágtátok volna szét a videót,

írta és rámutatott arra is, hogy a jogi eljárás ürügyén állandó megfigyelésre, lehallgatásra, házkutatásra nyílik lehetőség, ami szerinte jogszerű, de alaptalan. Az aktivista úgy folytatta: „Orbán Viktor »nagytakarítása« úgy tűnik, elkezdődött – és a civil szervezetek, aktivisták, bírók közül egy aktivistával kezdi. Nem is akárhogyan – egyből egy év börtön a cél.