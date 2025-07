Több évnyi veszteség után nyereséget termelt a NER-kampányok főszereplője, a Békemenetet szervező CÖF

Arról ír a hvg.hu, hogy a friss céges adatok szerint 14 ezer forint nyereséget termelt a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) tulajdonában álló gazdasági társaság, a Kövess minket 2022 Kft. a cég 2024-es mérlegbeszámolója szerint.

Ez eddig a legjobb évük:

2021-ben rögtön 121 millió forintot, 2022-ben még több,

177 milliós mínuszt hozott össze,

majd 2023-ban 41 milliós veszteséggel zárta az évet.

A békemeneteket is szervező, a Civil Összefogás Fórummal (CÖF) szimbiózisban működő CÖKA vállalkozása tavaly nemcsak nyereségessé vált, de eddigi legjobb évét zárta az árbevételt nézve is: 2024-ben az előző évi bő ötszöröségre, 361 millióra növelte értékesítés nettó árbevételét. Ám közben tetemes mínuszt is görget maga előtt: a Kövess minket 2022 Kft. eredménytartaléka az első három év tetemes veszteségének megfelelő, 339 millió forintnyi halmozott veszteséget mutat.

A hvg.hu felidézi, hogy ez a cég készítette és fizette a 2022-es választási kampány idején az országot ellepő „100% Gyurcsány” feliratú, és a Márki-Zay Pétert „mini Feri”-ként ábrázoló plakátokat. A tavalyi EP-kampányban pedig előálltak a dollárbaloldalazó plakátokkal és a Magyar Pétert is ide soroló videókkal. A portál megjegyezi a CÖF-CÖKA-t illeti, arról nemrég, az alapítvány szintén friss, tavalyi mérlege alapján derült ki, hogy átláthatatlanul jutott 1,25 milliárd forint támogatáshoz.

A 24.hu két éve írt a cégről, akkor azt, hogy bár listaáron több mint egymilliárd forintba került a „Háborúpártiak”-kampány, de nem látszik, mi volt a fedezete.

