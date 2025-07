Laczó Adrienn, a Fővárosi Törvényszék lemondott bírája képviseli majd a bíróságon Pankotai Lilit, akit egy V. Erik nevű magánszemély azért jelentett fel a rendőrségen, mert részt vett a Pride-on. Bár a rendőrség hétfőn bejelentette, hogy a tiltás ellenére nem indítanak eljárást a Pride résztvevőivel szemben, Pankotai azt írja a keddi bejegyzésében, hogy őt már eljárás alá vonták, ezért meg kell várnia a hivatalos értesítést arról, továbbviszik-e az ügyét, vagy sem.

Pankotai, aki a diákmozgalom egyik vezető alakjaként tűnt fel, a rendőrség döntéséről azt írja, hatalmas örömmel és büszkeséggel tölti el, hogy a „hatalom megijedt, és még ha félelemből is, de a helyes utat választották”. Örül, hogy több ezer embert végül nem bírságolnak meg, az viszont szomorúsággal tölti el, hogy nem azért történik ez, mert demokratikus országban élünk, és a hatóság elismeri a gyűlést, hanem mert „mindenféle hablatyolással és mellébeszéléssel magyarázzák meg”, miért döntöttek így.

A rendőrségnek címzett beadványunkat nyilvánosságra fogják hozni, hogy később más is felhasználhassa, mert megtudta, nem csak őt jelentették fel, illetve mert még lesz Pride Pécsen is az idén. Miután Pankotainak megérkezik a hivatalos értesítés az ügyével kapcsolatban, a hozzá befolyt támogatási összegből a TASZ-t, a Polgári Ellenállást és a pécsi Pride-ot szeretné támogatni.

Laczó 24 éven keresztül dolgozott büntetőbíróként, korábban Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának a tanácselnöke is volt, de tavaly novemberben lemondott. A bejelentéséhez akkor azt fűzte, hogy „az az igazságszolgáltatás, melynek igyekeztem elkötelezett képviselője lenni, mára megszűnt létezni”. Később politikai nyomásgyakorlásról is beszélt a nyilvánosságban, és egy történetet is megosztott arról, hogy politikailag rendkívül kényes ügyben arra kérték, úgy ossza ki azt bírótársai között, hogy az a kívánt eredményt hozza. Laczó volt a Simonka György volt fideszes országgyűlési képviselő és 32 társa ellen zajló korrupciós büntetőper bírája is.