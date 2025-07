Elkészült a pisztoly, de nem merték használni – 17. alkalommal tüntettek Hadházyék, majd felsétáltak a Várba

Az utóbbi napok viharai ellenére száraz időben, viszont az eddigieknél érezhetően kevesebb ember előtt kezdődött el Hadházy Ákos 17. keddi tüntetése a Ferenciek terén. A független parlamenti képviselő a szabadságjogok és a tiszta választások mellett, illetve a kínai „technofasiszta” arcfelismerő rendszerek ellen áll ki a demonstrációkkal.

Hadházy beszélt az előző, minden idők legnagyobb Budapest Pride-ja után tartott tüntetése óta történtekről. Hétfőn még arról írt, a rendőrség felkészült arra, hogy a kamerafelvételiken azonosított Pride-ozóknak emberi beavatkozás nélkül ki tudják küldeni a büntetésekről szóló csekkeket az Ügyfélkapunk keresztül. Délutánra azonban az ő megfogalmazása szerint „meghátrált” a rendőrség ettől, és bejelentették, hogy nem fogják megbüntetni a résztvevőket. Szerinte ez legalább olyan fontos, mint maga a Pride volt.

Az történt, hogy elkészült az a bizonyos pisztoly, ki is tették az asztalra, mi pedig nem ijedtünk meg tőle, ők pedig nem merték használni. Ilyen egyszerű ez. Hatalmas siker ez, mindenekelőtt az önök sikere. (…) A tegnapi nappal közelebb kerültünk a rendszerváltáshoz, és természetesen ehhez kellett a Pride is.

A független képviselő ezúttal is beszélt arról, hogy az igazi rendszerváltás kritériuma az szerinte, hogy ha tömegek rájönnek az erejükre: arra, hogy ha egyszerre sokan egy irányba mozdulnak, akkor nem fog bajuk történni, illetve akkor minden hatalommal szemben el lehet érni azt, hogy meghátráljon. Hozzátette, hogy meg kell tanulnia azt is az embereknek, hogy a tiltakozással nem csak üzenni lehet, hanem követelni is.

Hadházy Ákos szerint a kormányban ülők elbizonytalanodtak, és tegnap óta tudjuk, hogy sokkal nehezebben vetemednek majd választási csalásokra, de „nem hülye gyerekek”, így menni fognak tovább. Bejelentette, hogy jövő héten nem kedden, hanem szombaton tartja a tüntetését.

A politikus után egy transznemű fiatal és meleg roma párja következett a színpadon. Az első arról is beszélt, hogy Borsodban nőtt fel, ahol a tévében sem láttak azonos neműeken kívül mást. Azt is mondta, hogy az orvoshoz két igazolvánnyal kell mennie, de ha meglátod az utcán, nem látod rajta, hogy transznemű. Egy fiatal nő volt a harmadik felszólaló, aki elment Londonba egy meleg lagzira, és az elsőre szörnyülködő nagymamája a buliról készült képek megnézése után már azt mondta, végül is ha szeretik egymást, akkor nincsen baj.

Hadházy Ákos ezek után elmondta, hogy az előrejelzések alapján esni fog az eső, ezért lezárja a tüntetésnek ezt a részét, és elindulnak „Rogán új irodájához”, fel a Várba. Fél hét óra körül az összegyűltek a tüntetések szlogenjét – „Nem hagyjuk abba” – skandálták, az eső ekkor el is eredt, majd a járdán, illetve a buszsávban elindultak az Astoria felé.