„Nem hagyjuk abba a Pride után sem!” – ezzel a felhívással tartotta meg a szokott helyszínen, a Ferenciek terén a tizenhatodik keddi tüntetését Hadházy Ákos. A független parlamenti képviselő azután indította el a tüntetéssorozatát, hogy a parlament elfogadta a „gyermekvédelmi törvény” módosítását, ami elvileg lehetővé tette a Budapest Pride betiltását. (Mint kiderült, a Fidesznek a tiltás nem jött össze, végül minden idők legnagyobb Pride-ját tartották meg szombaton.) Ezek a gyülekezők a szabadságjogok és a tiszta választások melletti, illetve a kínai „technofasiszta” arcfelismerő rendszerek elleni kiállásról is szólnak.

A színpadon először Paizs Miklós, azaz Sickratman és Kertész Endre énekelt és zenélt a tüntetőknek, az első sorban egy zebrajelmezbe öltözött embernek a táncoláshoz is megjött a kedve. Paizs beszédet is mondott később.

Felszólalt Bozóki András politológus-szociológus, az MTA doktora is, aki egyben a Magyar Narancs alapító szerkesztője. Elmondta, hogy most ment ki először Hadházy-féle tüntetésére, szombaton pedig első Pride-ozó volt. Bozóki – aki 2005-2006 között kulturális miniszter is volt –, arról is beszélt, hogy a szombati nem csak az eddigi legnagyobb Pride felvonulás volt, hanem minden idők legnagyobb tüntetése is Magyarországon. Szerinte az 1988-as Erdély-tüntetésen, a Bős-Nagymaros erőmű elleni tüntetésen, vagy az internetadó elleni demonstráción se voltak kint vele együtt ennyien. Beszélt a szabad választások iránti küzdelem fontosságáról, illetve arról is, hogy a Fidesz által hangoztatott szuverenitás nem a nép szuverenitását jelenti.

Bíró Dénes slammer is előadott.

Hadházy Ákos a színpadról köszöntötte azokat, akik első alkalommal jöttek ki az egyik tüntetésére. Először arról beszélt, hogy a Pride óta csak néhány nap telt el, ő is itt a téren vonult, mégis ez most egy más szituáció. Szerinte az mindegy, hogy 200, 250 vagy 300 ezren voltak a felvonuláson, a fontos az, hogy a rendszerváltás óta nem volt ekkora tömeg- és kormányellenes tüntetés.

Ezzel az emberek üzentek a kormánynak, és saját magunknak is, megmutatták az erejüket, amivel eddig nem voltak tisztában, de már tudják, hogy rendelkeznek vele

– mondta, majd megkérte a tüntetőket, hogy tapsolják meg magukat, ugyanis ez egy nagy dolog. „De ezt az erőt használni is tudni kell, kénytelenek leszünk használni. Végre meg kell tanulnunk követelni ezzel az erővel. Ne gondoljuk, hogy már nincsen dolgunk. Az elmúlt hetekben, hónapokban hétről hétre megmutattuk, mi az a kitartás és mi az az elszántság” – folytatta a politikus.

Figyelmeztetett, hogy az erő kitartás nélkül mit sem ér, de az elmúlt hónapok legnagyobb vívmánya, hogy az ellenzék végre megmutatta mind a kettőt egyszerre. „Ettől fél a hatalom, és ettől vannak olyan zavarban, hogy szinte óráról órára mást mondanak.” Szerinte a magyar ellenzék végre büszke lehet, hiszen nevetségessé tette és zavarba ejtette a hatalmat.

Hadházy felhozta, hogy a kormánypropaganda szerint Orbán Viktor mesterterve volt az, hogy a tiltás ellenére a valaha volt legnagyobb Pride-ot rendezték meg. Amellett, hogy szerinte ezen mosolyogni kell, van benne részigazság is, ugyanis mindez tényleg egy mestertervnek indult, aminek még nincsen vége, és nem tudjuk, hova fog kifutni.

Azt mondta, Orbánék „nagyon jól tudták”, hogy lesz Pride, és számoltak vele, hogy sokan lesznek, ugyanis ebbe az ügybe csomagolták a gyülekezési jog csorbítását – bár azt nem tudhatták, hogy ennyien lesznek. Szerinte nem az érdekelte a hatalmat, hogy egyszer hányan mennek el a Pride-ra, hanem az, hogy ezt követően, már direkt kormányellenes tüntetésekre hányszor mennek el sokszor egymás után az emberek. „Ez a törvény itt maradt, és ez a törvény erről szól, és a következő napokban még nagyon sok kérdésre választ fogunk kapni” – tette hozzá.