Tartóssá válik a kánikula, meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást

Az Országos Tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. legfrissebb előrejelzése alapján a június 30-án (hétfő) 00 órától július 4-én (péntek) 24 óráig érvényben lévő országos másodfokú hőségriasztást július 7-én (hétfő) 24 óráig meghosszabbítja. Ez idő alatt az ország teljes területén érvényben marad a hőségriasztás

– írják közleményükben.

A tartósan magas hőmérséklet megterheli a szervezetet, különösen akkor, ha az éjszakai lehűlés sem hoz felfrissülést. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a hőhullámok idején emelkedik a mentőszolgálat riasztásainak a száma, különösen az ájulásos rosszullétek, keringési rendellenességek és kiszáradás miatt.Ezért a lakosságot továbbra is fokozottan kérik, hogy a következő napokban:

Lehetőség szerint hűvös, árnyékos környezetben tartózkodjanak, a fizikai megterhelést korlátozzák a kora reggeli és esti órákra.

Pótolják az elveszített folyadékot és ásványi anyagokat.

Az idősebb vagy krónikus beteg családtagokat rendszeresen látogassák meg, és ellenőrizzék, hogy elegendő folyadékot fogyasztanak-e.

Akik klímaberendezést használnak, ügyeljenek arra, hogy ne legyen túl nagy hőmérséklet-különbség a kinti és benti levegő között (az ajánlott különbség legfeljebb 6-8 °C, ne állítsák 25°C-nál hűvösebbre).

Strandoláskor védjék bőrüket az erős UV sugárzástól legalább 30 faktoros napvédő krémmel, amelyet naponta többször is használjanak. Felhevült testtel ne ugorjanak be a vízbe.

Az előrejelzések szerint jövő hét kedden enyhülés érkezhet, erről ITT írtunk bővebben.

A nagy meleg hatással van az alvásminőségre is. Ha éjszaka sem tudjuk kipihenni magunkat, másnap nő a fáradtságból fakadó hibák esélye a munkahelyen, otthon és közlekedés során. Ezért fontos, hogy a munkáltatók és intézményvezetők is fokozott figyelmet fordítsanak a hőhullám idején dolgozók védelmére, például ivóvíz biztosításával, pihenőidőkkel, vagy rugalmasabb munkarenddel.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy a meleg napokon a kültéri levegőminőség is romolhat: a magas ózonkoncentráció légúti tüneteket okozhat. Lehetőleg kora reggel vagy este szellőztessünk.

Azt is írják, hogy idén már csaknem hatezer szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezeknél harminchatan megsérültek, 55 millió négyzetméternyi terület leégett. Naponta százával keletkeznek tüzek, amelyek nemcsak a természetes, hanem az épített környezetet és a mezőgazdaságot is veszélyeztetik. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban. A nagy hőségben senki ne gyújtson tüzet a szabadban. Saját kertben lehet bográcsozni, grillezni, de a tüzet egy percre sem szabad felügyelet nélkül hagyni.

A melegben csökkenhet a kémények huzathatása, amely miatt a nyílt égésterű vízmelegítők környezetében szén-monoxid keletkezhet. Idén nyáron már 129 helyre hívták a tűzoltókat szén-monoxid miatt.