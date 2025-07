Fontos figyelmeztetést adtak ki a vízirendőrök a Duna alacsony vízállása miatt

A Duna alacsony vízállásának veszélyeire figyelmeztetett és fokozott óvatosságot kért a vízparton pihenőktől, a fürdőzőktől és a hajóval közlekedőktől kedden a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitánysága.

A rendőrség honlapján azt írták, az alacsony vízszint miatt a fő hajózási útvonal jelentősen beszűkült; a nagyobb hajók számára alig marad manőverezési lehetőség, a kisgéphajók pedig könnyen fennakadhatnak a kialakuló homokpadokon és zátonyokon. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a sebesség és a parttól való távolság megválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a hullámzás ilyenkor nagyobb kárt okozhat a kikötött hajókban, kikötéskor pedig még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a stabil rögzítésre.

A kajakosok és SUP-osok is veszélybe kerülhetnek, mivel kevesebb hely áll rendelkezésre a közlekedésre – figyelmeztettek. Rámutattak arra, hogy a Duna normál körülmények között is kiszámíthatatlan, kijelölt fürdőhelyen kívül pedig életveszélyes lehet. Az alacsony vízállás miatt a meder jelentősen megváltozott: ahol korábban mély víz volt, most sekély részek, zátonyok, víz alatti akadályok kerülhetnek a felszín közelébe.

A vízbe ugrálást különösen veszélyesnek nevezték, jelezve: a korábban biztonságosnak hitt helyeken most akár kő, fém, uszadékfa lehet közvetlenül a víz alatt, súlyos, életveszélyes sérüléseket okozva. A rendőrség mindenkitől azt kéri, hogy ne kockáztasson: mindig tájékozódjon a helyi viszonyokról, tartsa be a fürdőzésre és a hajózásra vonatkozó szabályokat, továbbá figyeljen a gyerekekre, a sportolókra, a horgászokra, mert a Duna most különösen kiszámíthatatlan. “A természet erejét nem szabad alábecsülni – különösen nem a Dunáét” – zárul a közlemény.