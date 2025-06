Orbán és a fideszesek is megmutatták, a Pride helyett ők mire büszkék

A szombaton végül kiemelkedő érdeklődés mellett megtartott Pride-ra adott egyfajta reakcióként az utóbbi napokban egymás után töltötték fel a fideszes politikusok, miniszterek és képviselők, hogy a meleg közösség egyenjogúságért tett erőfeszítései helyett ők mire büszkék.

A kormánypárti trendet Szentkirályi Alexandra budapesti frakcióvezető indította útjára a Facebookon egy képpel, amin a kislánya ül az ölében. „A nyakláncomon egy medál van, ‘mama’ felirattal. Ha azt kérdezik én mire vagyok a legbüszkébb, akkor a válaszom egyértelmű: a lányomra Pannira” – írta.

A bejegyzésben útmutatót is adott a vele egyetértőknek ahhoz, hogyan tudják kifejezni, a Pride helyett mire büszkék: „Mutassuk ma meg egy képpel, mi kire/mire vagyunk büszkék! Lehet ez egy kép a családoddal, egy meccsről, a kertről, amit végre rendbe raktál, egy szép fogásról a tó partján, a gyerekek bizonyítványáról, az első autódról vagy egy jól eltalált vasárnapi ebédről! Ez a mi válaszunk a Pride-ra. Méltósággal, szeretettel – de határozottan. Küldd el, oszd meg ismerőseiddel barátaiddal is!”

Orbán Viktor szombat reggel állt a sor élére egy olyan poszttal, amelyen egy mezőn kisgyerekek körében van, a képre pedig azt írták: „Amire én vagyok büszke”.

A 444 megszerzett egy képernyőképet arról, hogy Menczer Tamás a Harcosok Klubja zárt csoportjában is közzé tett egy útmutatót, hogyan csatlakozzanak a trendhez: „Sziasztok Harcosok! Te kire, mire vagy büszke? 🙂 Tedd ki te is a saját oldaladra! Mi így, ők úgy”. A Fidesz kommunikációs igazgatója aztán a Facebookján meg is mutatta, ő melyik három színre büszke.

Navracsics Tibor közigaztatási és területfejlesztési miniszter arra büszke, hogy az ország legszebb választókerületének, a Veszprém vármegyei 3. számú választókerületnek a képviselője lehet. De Horvát László kábítószer elleni kormánybiztos péládul Bükkszékre büszke.

„Az igazi büszkeség. Ennyi” – írta Deutsch Tamás EP-képviselő egy Karikó Katalin és Krausz Ferenc külföldön végzett munkájukra Nobel-díjat szerző kutatók arcképét ábrázoló képhez.