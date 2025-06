Nem árulja el a rendőrség, hogy miben indítottak nyomozást a Kalocsán halálra gázolt kétéves kisfiú ügyében

Halálra gázoltak szombaton egy kétéves kisfiút Kalocsa belvárosában, a piactér közelében. Többször is kerestük a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, hogy megtudjuk, miben indítottak nyomozást, illetve eljárást az ügyben, de sem a telefonos, sem pedig az írásbeli kérdéseinkre nem árulták el.

A borzalmas baleset szombat délelőtt történt a dr. Márkus Ferenc utcában. A rendőrség a vasárnapi közleményében azt írta, hogy az elsődleges adatok szerint egy helyi nő elütött a kocsijával egy gyermeket, aki váratlanul lépett az úttestre.

A mentősök azt közölték, hogy több mint egy órán át küzdöttek a kisfiú életéért, mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre, de a gyerek olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

A helyszíni szemle során a rendőrök alkoholszondát alkalmaztak a sofőrrel szemben, amely negatív értéket mutatott, így az ittasság gyanúja nem merült fel. A rendőrség azt is közölte, hogy senkit sem vettek őrizetbe az üggyel kapcsolatban, és nyomozást rendeltek el annak megállapítása érdekében, hogy valaki hibázott-e, és ha igen, pontosan milyen cselekmény miatt terheli büntetőjogi felelősség.

Mivel egy halálos kimenetelű közlekedési balesetről van szó, amelyben egy kisgyermek az életét vesztette, így halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége, illetve kiskorú veszélyeztetésének a bűntette is felmerülhet az ügyben. Telefonon és írásban is megkerestük a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, hogy megtudjuk, miben indítottak nyomozást, illetve eljárást az ügyben. Azt is megkérdeztük, hogyha ezt nem árulják el, annak mi az oka.

Válaszukban azt írták, hogy ajánlják figyelmünkbe a korábbi közleményüket, továbbá a történtekkel kapcsolatban – a nyomozás érdekeire tekintettel – egyéb információt nem áll módjukban adni.