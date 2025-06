Jámbor András a 24.hu-nak: Megkeresem a Tisza jelöltjét, ő majd eldönti, miben tudok segíteni neki a kampányban

Miért döntött így?

Elértük azt a pontot, ahol mindenkinek fel kell tennie a kérdést, mit tehet az országért. Nálam ez úgy hangzott, hogy nem az a leghasznosabb-e, ha nem indulok Józsefvárosban és Ferencvárosban újra, de részt veszek a kormányváltásért folytatott politikai munkában jövőre. És úgy gondoltam, ez a helyes döntés. Mivel meghoztam ezt a döntést, úgy volt tisztességes, hogy bejelentem.

Mikor hozta meg a döntést?

Három hete.

Novemberben, amikor legutóbb beszéltünk, még biztosra mondta, hogy indul. A Tisza már akkor erős volt, és korábban is világossá tette Magyar Péter, hogy mindenhol saját jelöltet indítanak. „A választók nem azzal bíztak meg, hogy önként levonuljak” – mondta ön akkor. Most mégis önként levonul.

Megértettem a választóim szavait, kérdéseit, igényeit, amelyeket mostanában megosztottak velem.

És csináltunk a körzetemben egy közvélemény-kutatást is, amelyben az jött ki, hogyha indulok, nagyobb eséllyel segítem egy mandátumhoz a Fideszt, minthogy én tegyek hozzá egyet az Orbán-rendszer leváltáshoz. Ezt a helyzetet meg kellett értenem.

És látom azt is, hogy mi történik az országban. Nekem azt kell néznem, mi az, amit 2026-ban megtehetek a kormányváltásért. A legitimációm abból fakad, hogy az emberek a rendszerrel szemben rám szavaztak 2022-ben. Tölgyessy Péter beszélt arról, hogy ez a rendszer akkor lesz leváltva, ha teljes egészében átbillen az ország hangulata abba, hogy vége van a rendszernek. Szerintem most közel vagyunk ehhez a közhangulathoz. Ha én hozzá tudok tenni ahhoz, hogy ez elbillenjen, akár csak egy nagyon kicsit, akkor meg kell tennem. És ezt most így tudom megtenni.

A döntését bejelentő videójában azt mondta, szembe kellett nézni az elmúlt évek hibáival? Melyikkel például?