Hadházy: 3,8 milliós fotelen 175 ezer forintos bort kortyolgatt Matolcsy Ádám

Hadházy Ákos ismét Matolcsy György volt jegybankelnök fia luxuséletéről osztott meg fotókat a Facebook-oldalán. A független országgyűlési képviselő azt írja, „Matolcsy Ádáméknál egyetlen fotel 3.8 millió forintba kerül. A fotelen pedig 175 ezer forintos francia bort (1994-es évjárat, Chateau Cheval Blanc) kortyolgat Ádám.”



A politikus szerint

a devizahitelesek büszkék lehetnek, hiszen a kifinomult eleganciát az ő életük munkája tette lehetővé: a Nemzeti Bank százmilliárdokat keresett a devizahitelek forintosításán, a pénzt Matolcsy papa «alapítványokba» tette, onnan meg átfolyt Ádámhoz és a haverjaihoz.

Mint írja, a fotel abban a luxusvillában van, amit korábban már bemutatott. Ez is az egyik alapítványban volt, elvileg továbbképzési centrumnak indult, aztán valahogy Matolcsy haverjának a tőkealapjához került. Ádám feleségének Insta képeiből derült ki, hogy ők laknak benne – írta. Hozzátette: „a borocska is erről az Insta fiókról származik, ott a nej konkrétan meg is nevezi, hogy Matolcsy Ádám nyakalta be a francia lét.”

Hadházy nemrég Instagram-képek alapján összeszedte, hogy Matolcsy Ádám feleségének négy színben is van darabonként 6–9 millió forintba kerülő Hermès Birkin táskája. De posztolt arról is, hogy az ifjabb Matolcsy Porschéját Dubajban fotózták le, és arról is, hogy a 2,9 milliárd forintért árulja dubaji luxuslakását a volt jegybankelnök fia.