Magyar Péter harmadszor is üzent Lázárnak: légy férfi és most először, húsz év után, vállald valamiért a felelősséget

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke először Lázár János pénteki, Berettyóújfalun tartott Lázárinfóját kommentálta azzal szombat délelőtt, hogy „ismét letagadta, hogy milliárdos lenne, de emellett pökhendi, kivagyi, fenyegető módon fasisztának nevezett komplett szerkesztőségeket és újságírókat. Pont ő, akinek a megnyilvánulásai egyre inkább hasonlítanak a 30-as, 40-es évek gyűlöletbeszédéhez”.

Nem sokkal később egy sorompóhiba miatt összeomlott a balatoni vonatközlekedés, ami ismét arra késztette Magyart, hogy üzenjen Lázárnak, ekkor úgy fogalmazva, hogy „várnak rendkívüli Lázárinfóra Kelenföldön, vagy bárhol a balatoni vasútvonalakon, ahol tegnap óta teljes a káosz. Jelenleg is sok ezer ember vár teljes bizonytalanságban, forróságban, tájékoztatás és ivóvíz nélkül”.

A kialakult helyzet kapcsán Lázár János bejelentette, hogy a MÁV teljes összegű kártérítést fizet a balatoni vonal károsultjainak, illetve rövid idő alatt megtalálni vélte a felelősöket is, méghozzá a felújításban szerepet vállaló Siemens képében.

Ezt Magyar Péter megint nem tudta szó nélkül hagyni, és ismét egy Facebook-posztban ment neki Lázárnak, többek között azt írva, hogy

János, te is tudod, hogy ennek vége van. 3 éve ígérgetsz fűt-fát, közben minden fejlesztést leállítottál, sorra rúgod ki a legjobb szakembereket és még a MÁV alapvető karbantartási és felújítási büdzséjét is a felére vágtad. Emiatt törnek a váltók, gyulladnak ki a mozdonyok és ezért romlott el most a sorompó irányításának a hűtése is. Ezért omlik össze évről évre egyre látványosabban a vasúti közlekedés. Ezért van a vasúti pálya felén lassú jel és ezért késnek egy év alatt hét évet a vonatok.

A bejegyzés kitér a hirtelen megtalált felelősökre is, hiszen Magyar arról ír, hogy „hiába próbálod most éppen a Siemensre fogni a leállást. Te is tudod, hogy a kivitelezők majd 10 éve átadták ezt a szakaszt, bőven lett volna tehát idő javítást, vagy cserét kérni. De azt is tudod, hogy ha a luxus autódra 10 évig nem költesz, nem viszed olajcserére, akkor 10 év múlva hiába mutogatsz a gyártóra.”

Viccet félretéve, légy férfi és most először, húsz év után, vállald valamiért a felelősséget. Gyurcsány is megmondta: félig nem lehet visszavonulni, csak teljesen.

– olvasható a Tisza párt elnökének üzenetében.