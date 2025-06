Lázár megtalálta a felelőst a vasút összeomlásáért

– írja Lázár János a Facebookon azután, hogy a pünkösdi hétvége első napján teljesen összeomlott a vasúti közlekedés a Balatonra. Lázár ugyanott találta meg a hibást, ahol a MÁV vezérigazgatója is:

Így döntöttem azt követően, hogy ma ismét elesett épp az a vasútvonal, amelyet mindössze 10 éve újított fel teljeskörűen a Siemens. So geht das nicht weiter, meine Herren! Előbb fizetünk ki milliárdokat a magyar utasoknak kártérítési biztosításként, mint a Siemensnek akár egyetlen újabb fillért megrendelésre. Legalábbis addig, amíg a korábbi munkájuk hiányosságait, hibáit ki nem javítják. Ma mintegy 10 ezer károsultja volt annak, hogy a németek a pályát nem olyan minőségben csinálták meg, ahogyan a 15 milliárdos beszállítói díj fejében vállalták. Helyettük most mi fizetünk az utasoknak, de az utolsó eurócentig be fogjuk hajtani rajtuk!