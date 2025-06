Vallott a halálos TikTok kihívás gyanúsítottja: „Nem érzem bűnösnek magam az édesanya halálában”

Őrizetbe vették azt a 28 éves bekecsi férfit, aki pár héttel ezelőtt arra biztatott a TikTokon élő adásban egy kétgyermekes anyát, hogy az gyújtsa meg azt a pólót, amit visel. A súlyos égési sérülésekkel kórházba szállított asszony két műtéten is átesett, azonban június elsején meghalt.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság az üggyel kapcsolatban azt közölte, hogy öngyilkosságban közreműködés bűntette miatt indítottak nyomozást az interneten megosztott videó alapján. Azt írták, hogy május 15-én a 36 éves tiszasülyi nő a férfi biztatására meggyújtotta a pólójára húzott trikóját.

A „feladat” teljesítéséhez húsz másodpercig kellett égnie a nő felsőruhájának A kihívás teljesítése során az asszony trikója azonban oly mértékben lángra kapott, hogy az áldozatnak súlyos égési sérülései keletkeztek. A nőt kórházba szállították, azonban június elsején este elhunyt.

A rendőrök őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki a 28 éves bekecsi férfit. A gyanúsított azt mondta, hogy nem érzi bűnösnek magát az édesanya halálában. A rendőrség kezdeményezte a letartóztatását.

A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a közösségi felületeken terjedő kihívások rendkívül sok veszélyt rejtenek magukban. És sokan nem is sejtik, hogy ezek milyen fizikai vagy pszichikai sérülést, önkárosítást és akár halált is okozhatnak. Több olyan eset is történt már, amikor meghalt az áldozat.

Fontos, hogy a kihívásban részt vevők mindegyike felmérje és mérlegelje, milyen kockázatokkal, sérülésekkel, testi épséget, akár az emberi életet fenyegető veszéllyel járhat egy „feladat” végrehajtása, amit egymásnak adnak, vagy maguknak találnak ki! Minden esetben számolni kell a következményekkel, amelyek akár büntetőjogi felelősségre vonással is járhatnak! Nem az a bátor, aki megcsinálja a veszélyes mutatványt, a bátorság a nemet mondás képességében rejlik!

