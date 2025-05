Átláthatósági törvény a kormányinfón: Gulyás azt ismételgeti, hogy nem ő az előterjesztő, Vitályos várja a törvényjavaslat végét

Gulyás Gergely a szerda délutáni kormányinfót azzal kezdte, hogy a kormányülésen kiemelten foglalkoztak a banki csalásokkal, mert az elmúlt hetekben és hónapokban elszaporodtak ezek. 8 milliárd forint kárt okoztak magánszemélyeknek ezek a csalások, másfél milliárd forintot szerzett vissza a rendőrség – mondta a miniszter.

80 százalék mögött ukrán bűnözői csoportok állnak

– jelentette ki. A nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendőrség részvételével ezért munkacsoportot alakítottak, hogy az ukrán maffiát visszaszorítsák.

A kormány foglalkozott az árrésszabályozással is. A miniszter ezt egy jó eszköznek nevezte, majd bejelentette, hogy:

A kormány meghosszabbítja az árrésstopot augusztus 31-ig.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette azt is, hogy:

4,7 milliárdot biztosítanak a csatornák, tározók feltöltésére, így védekeznek az aszály ellen.

1000 fő feletti településeken még idén kell lennie bankautomatának, 500 fő feletti lakosszám esetében pedig jövő év végéig.

Az átláthatósági törvénnyel kapcsolatban Gulyás Gergely annyit mondott, hogy nem ő az előterjesztő, a módosítót sem ő adta be, de jogászként tisztában van azzal, hogy visszamenőleges hatállyal módosítani nem lehet. De hozzátette: most is van a magyar jogban olyan, hogy bizonyos esetekben az 1 százalékos támogatást el lehet venni. Gulyás arra a kérdésre, hogy megszavazza-e majd a törvényt, annyit reagált, hogy majd ha megismeri a teljes szöveget, akkor eldönti. Gulyás folyamatosan az előterjesztőhöz irányította az atv.hu újságíróját, még az uniós forrásokra sem volt hajlandó konkrét választ adni.

Az rtl.hu is az átláthatósági törvényről kérdezte Gulyás Gergelyt. A miniszter továbbra is azt ismételte, hogy

az előterjesztőt keressék a kérdésekkel.

Vitályos Eszter a törvényjavaslat egyik előterjesztője, de ő is csak annyit mondott: várjuk meg a törvényjavaslat végét. Gulyás azt is állította, hogy ő nem szándékozik módosító indítványt benyújtani és nincs is információja arról, hogy miként változhat még a törvény.

