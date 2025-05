A BKV visszautasít minden korrupciógyanút

A BKV lapunkhoz eljuttatott közleményében visszautasította a napokban a sajtóban megjelent korrupciós vádakat, amelyek a közlekedési vállalat volt vezérigazgatójához és egyik informatikai közbeszerzéséhez kötődnek.

Közleményükben azt írják, a 2019-ben lezajlott, informatikai és üzemeltetési feladatok elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárás szabályosan, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, mind az eljárást, mind a 2024-es szerződéshosszabbítást nemzetközileg elismert cégek – a PwC, majd az Ernst & Young – támogatásával és folyamatos vizsgálata mellett végezték el, 2020 óta pedig nem állnak szerződésben a büntetőeljárással érintett céggel.

A 2019-ben meghirdetett nyílt uniós közbeszerzési eljárás során a PwC segítette a céget a műszaki tartalom összeállításában, a pályázati kiírás kidolgozásában, a bírálati folyamatban és a szerződéstervezet előkészítésében. Bár a PwC előzetes piaci felmérése több alkalmas potenciális szereplőt is azonosított, végül csak a Sys IT Services Kft. adott be pályázatot, alvállalkozóként bevonva a T-Systems és a 4IG cégeket.

Az egyszereplős eljárás miatt a BKV tárgyalási pozíciói gyengültek, azonban a PwC véleménye szerint az ajánlati ár nemhogy kiugróan magas nem volt, hanem a piaci helyzetnek megfelelő értéknél kedvezőbb volt

– írja a közlemény.

A szerződést öt plusz öt évre kötötték meg, így 2024-ben került sor a meghosszabbítására. Ezt megelőzően az Ernst & Young vizsgálta meg a konstrukciót és az árazást, és azt állapították meg, hogy az ár piaci viszonylatban nem kiugró, sőt, szerintük házon belül a BKV jelentősen drágábban tudta volna elvégezni a feladatokat.

A 2019-es pályázatot elnyerő Sys IT Services Kft. ellen időközben nyomozás indult, és vádemelés is történt fiktív számlázás gyanújával, a BKV azonban hangsúlyozza, hogy a hatóságok velük szemben nem állapították meg a fiktív számlázás gyanúját; a Sys IT Services Kft.-hez kapcsolódó büntetőeljárásnak a BKV nem részese;

büntetőjogi felelősség sem a BKV Zrt.-vel, sem Bolla Tibor volt vezérigazgatóval szemben nem merült fel.

Ahogy arról a 444 tényfeltáró anyaga nyomán lapunk is beszámolt, 2021 júniusában a NAV, a Merkúr bevetési csoport és a TEK egy országos akcióban, nyolcvan helyszínen, 250 fővel csapott le a Nagymester néven ismert férfira (F. Zsolt) és feltételezett társaira. A NAV nyomozati anyagaiból kiderült, hogy a szervezet a Sys IT Services Kft.-n keresztül beépült a BKV-ba, és onnan rafinált módszerekkel, korrupcióval, túlárazással és fiktív szerződésekkel milliárdokat szívott ki, készpénzesített, majd mosott tisztára. A Sys a valós munkát kiszervezte a T-Systemsnek, azokat pedig, akik ráláttak a tevékenységükre, lefizették vagy bevonták az üzletbe. Bolla Tibort és a Nagymestert korábban rendszeresen látták együtt bulizni, feltűntek fesztiválok és sportesemények VIP-részlegeiben, hozzátartozóikkal és a hozzájuk köthető bűnszervezet más tagjaival együtt jártak egzotikus utazásokon, Balin és Kínában. Bollát a hét elején Karácsony Gergely felmentette.

A BKV mostani közleményében azt is kiemeli, hogy 2020 novembere óta a Sys IT Services Kft.-vel nem, csupán az abból kivált Sys IT Network Zrt.-vel (névváltoztatás után: PRO-IT Solutions Zrt.) állnak szerződéses kapcsolatban, amelynek tulajdonosi köre és vezetése is teljesen különbözik az eredeti cégtől.

Emiatt visszautasítanak „minden, a napokban a sajtóban megjelent, minden alapot vagy bizonyítékot nélkülöző korrupciógyanút”.