„Nem ezt sugallta a személyisége” – Tarlós Istvánt kérdeztük a kirúgott BKV-vezérről

Három főpolgármester alatt is a BKV kötelekében dolgozott Bolla Tibor. 2012-től a fővárosi cég vezetője volt, egészen hétfőig, amikor is fény derült személyes jó viszonyára a sajtóban „Nagymesterként” ismertté vált F. Zsolttal, aki a vád szerint egy BKV-n belül működő bűnszervezetet irányított. Bolla Tarlós István hivatali idejében került a cég élére. A korábbi főpolgármester a 24.hu kérdésére elmondta, meglepte a hír, nem voltak rossz tapasztalatai a cégvezetővel, akinek a kinevezése az eladósodott BKV élére szerinte helyes döntés volt. Arról is beszélt, hogy amennyiben igaz, hogy Bolla az ügy elsőrendű vádlottjával barátságban volt, akkor azt elfelejtette közölni.

Hétfőn a főpolgármester felmentette Bolla Tibort, a BKV korrupciógyanúba keveredett vezérigazgatóját. A 444 írta meg, hogy a fővárosi cégbe a vád szerint beépült bűnszervezet fejével, a sajtóban „Nagymesterként” ismeretté vált F. Zsolttal baráti és közvetve üzleti viszonyt ápolt. Bolla nagy túlélő a fővárosban. Még a Demszky-érában, 2008-ban került a céghez, először gazdasági vezérigazgató-helyettesként, majd Tarlós István főpolgármestersége alatt, 2012-én a vállalat élére nevezték ki. Először csak ideiglenesen, de mivel elégedettek voltak a munkájával, maradhatott. Mint utóbb kiderült, ciklusokon átívelően: a 2019-es ellenzéki győzelem után Karácsony Gergely egészen hétfőig pozícióban tartotta. Meglepett a hír. Bolla Tibor működéséről, amire rá lehetett látni, nem voltak rossz tapasztalataim – árulta el lapunk kérdésére Tarlós István. „Fölhívtam Bollát, és megkérdeztem, hogy mi ez” Tarlós javaslatára a 2010-es választási siker után Várszegi Gyulát bízták meg a cég vezetésével, ám ő életkoránál fogva nem sokáig kívánta betölteni a tisztséget, két évvel később le is mondott. Ezután a súlyos adósságterhet nyögő cég élére Tarlós elmondása szerint kézenfekvő volt, hogy Bollát nevezzék ki. Akkoriban a BKV vezetőjét nem a főpolgármester, hanem a Fővárosi Közgyűlés jogköre volt kinevezni vagy épp leváltani. „Ne felejtse el, hogy ekkor a BKV-nak több mint 77 milliárd forint adóssága volt, hét bank felé, és szorítottak a határidők. Bollának volt valamennyi helyismerete, azt a céget pedig rendbe kellett rakni. Szükség volt rá abban az időben, és azt kell mondanom, hogy nem voltak vele problémák” – mondta a korábbi főpolgármester. A kormány később magára vállalta a BKV adósságterhét. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

