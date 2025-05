2220 autóst szondáztattak meg Budapesten egy nap alatt, ennyien voltak közülük ittasak

Hét fővárosi kerületben tartottak ellenőrzést szombaton a rendőrök: 2220 autóst szondáztak meg, közülük tizenöten voltak ittasak – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy a BRFK X., XVII., XVIII., XIX., XXI., valamint a XX. és a XXIII. kerületi kapitányságai a polgárőrség és a közterület-felügyelet bevonásával tartottak komplex migrációs, közlekedésrendészeti és közbiztonsági akciót.

Az egyenruhások 2220 autóssal szemben alkalmaztak alkoholszondát, akik közül 15-en bizonyultak ittasnak, ezen kívül két engedély nélküli vezetőt állítottak elő, továbbá két embert kábítószer birtoklása, egyet eltiltás hatálya alatti vezetés miatt fogtak el, illetve hat körözött ember is rendőrkézre került.

Közlekedési jogsértések miatt a rendőrök 20 autóst sújtottak helyszíni bírsággal, 12 esetben közigazgatási bírságot szabtak ki, valamint három szabálysértési feljelentés történt – tették hozzá. Közölték azt is, hogy a XVIII. kerületben az elmúlt héten sebességmérési akció is zajlott, mely során a rendőrök 48 gyorshajtóról készítettek felvételt, a legkirívóbb jogsértést az Üllői úton rögzítették, ahol egy autós a megengedett 50 helyett 106 kilométer per órával száguldott, amiért 210 ezer forint közigazgatási bírságra számíthat.