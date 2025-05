Dobrev: Itt az én időm

Egy nappal azután, hogy bejelentette, Gyurcsány Ferenc távozik a közéletből és elválnak, Dobrev Klára egy Facebook-bejegyzésben a jelek szerint már be is jelentkezett a DK vezetésére.

Dobrev azt írja, hogy „életem egyik legnehezebb döntése után, most először érzem igazán: nemcsak képes vagyok újra küzdeni, hanem talán soha nem voltam még ennyire készen rá”.

Szerinte van egy közösség, amit „nem hagyhat cserben”, köztük vannak a mindennapokban küzdő családanyák, a fiatalok, akik jobb életre vágynak itthon, vagy az aktív éveik vége felé járók, akik még mindig tele vannak tervekkel és bizalommal.

„Hisznek, hisztek bennem, bennünk, hogy Magyarország ennél többet érdemel. Lehet igazságosabb, szolidárisabb, európaibb hely. Folytatom” – fogalmazott.

A DK európai parlamenti képviselője nem ígéri, hogy könnyű lesz, de azt igen, hogy „végigmegy ezen az úton”.

Mert most először nemcsak érzem, hanem tudom is: itt az én időm. És nem vagyok egyedül.

Ez most már az én felelősségem. A mi közös felelősségünk. És én készen állok