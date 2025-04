Telex: Máris letiltották a szereplésről a rendőrt, aki kifogásolta, hogy Rétvári Bence a kdnp.hu felirattal posztolta ki a fényképét

A Telex információi szerint a rendőrség kommunikációs osztálya rögtön másnap értesítette azt a rendőrt, aki korábban nyilvános posztban tiltakozott a fényképe felhasználása ellen, hogy felfüggesztik az összes nyilvános és szakmai szereplését. A lap forrásai szerint nem hivatalos úton rá is szóltak az őrmesterre, hogy megütheti a bokáját, ha nem szedi le a posztot.

Ma lettem a ‘propaganda’ része? Talán igen! Rétvári Bence – nyíltan politikai/rajongói oldala – koronázta meg a mai napomat. A közösségi médián ismerőseim hívták fel figyelmemet vegyes hangulatban – az amúgy sokak véleménye szerint kormánypárti propaganda híreket is megosztó – Rétvári Bence bejegyzésére

– kezdte a posztját a rendőr.

Akkor megírtuk, hogy Rétvári Bence belügyi államtitkár egy évekkel ezelőtti toborzókampányhoz készült fotóját a kdnp.hu felirattal ellátva posztolta a politikusi oldalára. A rendőr azt írta, megérti, hogy amíg egyenruhában, hivatásának élve szerepel, közszereplőnek minősül, illetve tudja azt is, hogy a rendőrség által jóváhagyott tartalmak felhasználása megengedett.

De értse meg a tisztelt Államtitkár Úr is azt, hogy nem kívánok hozzájárulni pártjának tartalmaihoz oly módon, hogy arcommal weboldalukat, ezzel pedig az általuk leírt híreket és egyéb tartalmaikat népszerűsítsék.

– írta.

Tegyen ki rendőrautót, arcuk alapján fel nem ismerhető rendőröket. Tegye fel ezt a képet politikai párttal összefüggésbe hozható megjelölés nélkül vagy csupán a szöveget

– ajánlotta a rendőr, aki üzente Rétvárinak, hogy ha az eddigi kérése nem lett volna elég, akkor vegye figyelembe a rendőri hivatás etikai kódexét.

A rendőr korábban többször is népszerűsítette a BRFK-t, és pont abban a sheriff-rendszerben dolgozik, amelyet a rendőrség más nagyvárosokra is ki szeretne terjeszteni. A férfi április 28-án beszélt volna a munkájáról az Adyligeti rendőrképzőn, de a Telex szerint úgy tűnik, mégsem tarthatja meg az előadását. A lap szerint az Adyligeti tanulóknak még azt is kiadták, hogy Laponyi posztját ne osszák meg, ne kommentálják vagy lájkolják. Az őrmester összes szereplését felfüggesztették, még egy óvodai gyereknapi előadásra sem engedték el.

Küldtek kérdéseket a BRFK-nak is, de onnan nem válaszoltak. A cikk megjelenése után az óvoda egyik munkatársa, ahol beszélt volna, azt írta a lapnak:

Úgy néz ki, Zsolt nem beszélhet bővebben. Én viszont ezt nem tartom korrektnek, annak tekintetében, hogy Zsolt az óvodánk gyereknapjával kapcsolatos szereplést szívesen vállalta.

Az óvodai dolgozó megírta, hogy a programhoz „hétköznapi hősöket” kerestek, rendőrt, mentőst, tűzoltót. Leírta, hogy az őrmester akár szabadidejét is rááldozta volna az előadásra.

Így, hogy elutasították ezt a lehetőséget, lehet, hogy a gyerekek gyermeknap alkalmából hős nélkül maradnak, mert a közelgő határidőig egyelőre új jelentkezőt nem sikerült még találnunk!

– zárta levelét az óvoda munkatársa.