Miskolcon is bemutatta az egészségügyi államtitkár, mit nem tudtak felújítani a helyi kórházban Brüsszel és a Tisza „sunyi kis alkuja” miatt

A miskolci megyei kórház gyermekegészségügyi központjában folytatta a kórházbejárást Takács Péter. A sajtótájékoztatót is magába foglaló eseményről tudósító 444 szerint az egészségügyi államtitkár elmondta, hogy

Brüsszel és a Tisza Párt „sunyi kis alkuja” miatt csúsznak a felújítások, és hogy Kollár Kinga „örömtelinek tartja”, hogy nem sikerült 50 kórházat felújítani.

A Tisza EP-képviselője az EP költségvetési ellenőrző bizottságának ülésén arról beszélt, a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket, és emiatt pozitív a 2026-os esélyekkel kapcsolatban. A kormányzati kommunikáció azóta e köré épül, Bayer Zsolt tüntetést is tartott miatta.

Takács Péter arról is beszélt, hogy a Velkey László Gyermekegészségügyi Központot állami forrásból megújították: a teljes műszaki és energetikai korszerűsítésre költött 4 milliárd forintot „meghitelezték az Uniónak.” Hozzátette, hogy még másfél milliárdot kellene költeni a kórház felújítására, többek között 165 ezer ápolástechnikai eszközt szereznének be a mostaniak helyett. Ennek demonstrálására példaként bemutatott egy kopott, 30 éves éjjeli szekrényt. Ellátogatott egy lebontásra ítélt épülethez is, ahol azt javasolta a kórházakban uralkodó állapotokat bemutató Magyar Péternek, hogy itt szelfizzen.

Takács az elmúlt hetekben sorra látogatja a kórházakat, hogy bemutassa, mit nem tudnak felújítani a Tisza és Brüsszel miatt. A 444-nek azt ígérte, folytatja a turnét: „El fogok menni egy csomó helyre, ahol elmaradtak a felújítások, de bemutatom mellette azt is, amit már megcsináltak.”