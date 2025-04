A híd fele lezárva és az első tüntetők már itt – jelentette be Hadházy Ákos kedden késő délután a közösségi oldalán. A független képviselő szervezésében ötödik alkalommal követelik majd a demonstráció résztvevői „a technofasiszta törvények visszavonását”. A meghirdetett tüntetés az Erzsébet hídon kezdődik, amelynek Pestről Budára vezető részén leállították a forgalmat. A demonstrálók a Várba is felmennek majd, amit a rendőrség is tudomásul vett – azaz engedélyezte. A tüntetést 24 órásra tervezik, a végén a tervek szerint visszatérnek majd az Erzsébet hídra. Hadházy azt is kérte a demonstrációra érkezőktől, hogy a vidékről felrendelt rendőröknek hozzanak szendvicset, mert „a rendőrségtől nem kapnak ellátmányt”. A múlt heti tüntetések után kitudódott: egyes rendőrök akár 18 órán át teljesítettek szolgálatot ellátmány nélkül.