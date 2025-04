Elfogták a férfit, aki akasztással fenyegette a tiszásokat Kelenföldön

Elfogták a rendőrök Kőbányán azt az 59 éves budapesti férfit, aki akasztással fenyegette szombaton a Tisza párt önkénteseit a kelenföldi vasútállomás aluljárójában – tudta meg a 24.hu. Értesüléseinket a BRFK is megerősítette.

Az esetről Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke osztott meg korábban videót a Facebook-oldalán. C. József először megpróbálta felrúgni az aktivisták standját, majd, miután hanyatt vágódott, magából kikelve az alábbiakat üvöltötte többek között:

Nem rendőr kell ide, hanem hóhér! Mindnyájatokat föl kell akasztani! A génjeitekben kell kiirtani az ilyen csőcseléket!

Az őrjöngve szitkozódó férfi később ütő kézmozdulatot is tett az egyik tiszás aktivistanő felé. „Én még meg is fogom nézni az agyadat, élve foglak megnyúzni, te köcsög” – fenyegetőzött, majd indulatosan azt kérdezte az önkéntesektől, hogy háborút akarnak-e. A férfi a videóban azt is üvöltötte, hogy felesküdött a külső és a belső ellenség elleni harcra. A férfi ellen garázdaság miatt adott ki elfogatóparancsot BRFK a történtek után.

A rendőrség később azt közölte, hogy a közösség tagja elleni erőszak bűntettével gyanúsított férfi beismerte a bűnösségét. C. Józsefet őrizetbe vették, és kezdeményezik bíróság elé állítását.

Az utóbbi napokban rendszeressé váltak a tiszások elleni támadások. Március 24-én Egerben egy férfi ököllel esett az aláírásokat gyűjtő önkénteseknek, őt nem jogerősen három év börtönre ítélték bántalmazással elkövetett kétrendbeli közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt.

Három nappal később Tökön egy férfi hangosan zsidózva rúgta fel a Tisza pultját. A Budaörsi Rendőrkapitányság garázdaság miatt indított büntetőeljárást az ügyben. Pénteken egy budapesti vállalkozó, Cs. Sándor azt nehezményezte, hogy a boltja előtt áll a pult, majd azt kiabálta az önkénteseknek, hogy

ha itt lesz a rendőr, meg is baszlak, te köcsög, te.

A férfiról később nyilvánosságra került egy Semjén Zsolttal közös fotó, de a KDNP azt mondta, hogy Cs. Sándor nem áll kapcsolatban a párttal. A férfi ellen garázdaság gyanúja miatt indított nyomozást a rendőrség.

A korábban említett kelenföldi támadás után egy nappal egy fideszes polgármesterjelölt, Kovács Roland emberkedett egy aláírásokat gyűjtő nyugdíjas nővel Dunaegyházán, miközben a társai nézték. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság garázdaság vétsége miatt indított eljárást az ügyben.