Szijjártó a kormányzati háborús veszélyhelyzet 4. évében: Az EU egyetlen tagállamát és egészét sem fenyegeti háborús kockázat

Ma az EU egyetlen tagállamát és egészét sem fenyegeti semmilyen háborús kockázat, Oroszország részéről sem – jelentette ki Szijjártó Péter a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Megjegyzendő, hogy a kormány 2022. május 24-én meghirdetett háborús veszélyhelyzete még most is tart, és legalább 2025 májusáig érvényben is marad.

Az MTI beszámolója alapján külgazdasági és külügyminiszter véleményt nyilvánított azzal kapcsolatban is, hogy az Európai Unió azt tanácsolja a tagállamokban élő embereknek, hogy egy új európai stratégia részeként otthonukban tartsanak 72 órára elegendő élelmiszert, vizet, illetve alapvető szükségleti cikkeket. A stratégia célja, hogy fokozza a felkészültséget árvizek, tűzvészek, világjárványok és katonai támadások esetén.

Szijjártó Péter szerint a túlélőcsomagról készült videó világosan mutatja, hogy az EU miért veszítette el a komolyságát, a versenyképességét, a helyét és a súlyát a világpolitikában. A javaslattal ugyanis szerinte

egy elképesztő és minden alapot nélkülöző, a józan ész minden aspektusát és összetevőjét nélkülöző hisztériakeltés

zajlik, amelyet az EU háború párti politikusai keltenek. Szijjártó úgy véli, hogy a háború eszkalációjának veszélyét jelenleg Brüsszel háborúpárti politikája jelenti.

A külügyminiszter a Tisza Párt konzultációjával kapcsolatban nyilatkozott, „Ukrajna-párti” aláírásgyűjtésnek nevezve azt. Arra azonban nem tért ki, hogy a párt pultjait egy héten belül ötször támadták meg, legutóbb éppen egy fideszes polgármesterjelölt Dunaegyházán.