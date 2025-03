Bódis Krisztát a fideszes támadások ellenére megszavazta a Fővárosi Közgyűlés

A februárban indított Fidesz-össztűz ellenére szerdán jóváhagyta a Fővárosi Közgyűlés, hogy Bódis Kriszta a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriumi tagja legyen – írta a Telex.

A javaslat úgy szólt, hogy „2029. december 31-ig terjedő határozott időre a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriumába jelöli ki dr. Farkas Zsombort, Horváth Krisztinát, Incze Zsuzsát, Kártyás Irént, Misetics Bálintot, Mózer Pétert, Rézműves Szilviát és Zubek Adriennt tagnak, a felügyelőbizottságába Kunert Annamáriát, Matusz Márkot és Szentirmai Juditot tagnak″.

A javaslat szövegében Bódis Horváth Krisztina néven szerepelt, amit a Fidesz napközben úgy értelmezett, hogy álnéven akarják megszavaztatni az általuk korább már visszavonatott jelöltet.

A Tisza Párt szerint azonban a vita elmérgesedése előtt, februárban is a „Horváth Krisztina” név került be a közalapítvány tagjairól szóló előterjesztésbe, a Bódis Kriszta név Horváth Krisztina alkotói neve, íróként, pszichológusként, dokumentumfilmesként és szociálpolitikai szakértőként is így ismerik évtizedek óta.

A Fidesz szerint Bódis egy „LMBTQ-aktivista”, a Tisza szerint viszont az a szakember, akire szüksége van a Fővárosi Szociális Közalapítványnak. A vitáról itt írtunk korábban.

Magyar Péter gratulált Bódis Krisztának és Incze Zsuzsának.

A fideszes droidok hűen önmagukhoz ma ezeket a nagy betűs embereket gyalázták, szembe köpve saját magukat és megalázva az Orbán-kormány által magára hagyott, elesett honfitársainkat, köztük rengeteg gyereket. Szégyelljék magukat!

– írt a Tisza Párt közleményében.