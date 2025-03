„Elvinni nem lehet ám őket. Így is érdekli? Poloskánk nincs” – így reagált Karácsony, hogy Orbán örökbe fogadna egy zebrát

Karácsony Gergely főpolgármester reagált Orbán Viktor posztjára, amiben a kormányfő levelet írt a Fővárosi Állat- és Növénykertnek, mert zebrát szeretne örökbe fogadni.

Miniszterelnök úr, az Állatkert Budapest intézménye, levél címzettjének, hogy is mondjam, sajátos. De hadd segítsek, az örökbefogadás intézménye hosszú évek óta létezik, erről itt tájékozódhat: https://allatkertialapitvany.hu/orokbefogadas-menete/

Ha kicsit kattintgat, megtalálja a zebrákat is. Kár a fáradságért, van már nevük: Romy, Tina, Zucchero, Zuhara, Zuri. De elvinni nem lehet ám őket. Így is érdekli? Poloskánk nincs