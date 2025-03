Magyar Péter: Egy nap alatt több mint százezren szavaztak a Tisza konzultációján 

Hiába követ el mindent a hatalom: fizikai erőszakot, túlterheléses támadást az informatikai rendszer ellen, a TISZA önkénteseinek megbírságolását és propaganda hazudozását, a magyar emberek nem félnek. Kevesebb mint egy nap alatt már több, mint 100 ezren szavaztatok személyesen és online a Nemzet Hangja népszavazáson

– közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán. A Tisza Párt elnöke közölte, folytatják, és április 11-ig minden telepelülésre eljutnak.

A Tisza Párt konzultációja, a Nemzet Hangja hétfő reggel indult el. A fővárosban a Széll Kálmán térre kerültek ki a pultok, és a rossz idő ellenére is sokan megjelentek kitölteni a kérdőíveket.

Magyar Péter március 15-i beszédében jelentette be, hogy pártja minden 16 év feletti magyart megkérdez arról, hogy milyen országot szeretnének az Orbán-rendszer után. Ez a Nemzet Hangja kezdeményezés nevet viseli, a kérdésekre április 11-ig lehet válaszolni, online és személyesen egyaránt.

Magyar hétfőn közleményben jelentette be azt is, hogy nem sokkal a szavazás rajta után egy kormánypárti szimpatizáns megtámadta az önkénteseiket Egerben, amikor felállították a konzultációs pultjaikat. Az esetről videó is készült.

Az alábbi kérdések szerepelnek a konzultációban, amit a párt elnöke ismertetett hétfőn:

egyetért-e Ön azzal, hogy évi maximum 200 ezer forint értékben Nyugdíjas Szép-kártyát vezessünk be, amely élelmiszerre, gyógyszervásárlásra és egészségmegőrzésre fordítható? (Itt jelezte, hogy habár kimaradt a kérdésből, de utazásra és pihenésre is fordítható.) Egyetért-e Ön azzal, hogy a gyógyszerek áfakulcsa 0 százalékra csökkenjen? (A vényköteles gyógyszerekre is vonatkozna, hangsúlyozta.) Egyetért-e Ön azzal, hogy az állam ne fordíthasson költségvetési forrásokat magánegészségügyi beruházások támogatására, és évente minimum 500 milliárd forint extra forrást biztosítson az állami egészségügyi rendszer fejlesztésére? Egyetért-e Ön azzal, hogy a visszaszerzett nemzeti vagyont oktatásra, egészségügyre és vidékfejlesztésére fordítsuk? (Létre fogják hozni a stabilitási alapot, ahova ezek a vagyonelemek kerülnek. „A zebrákat nem kérjük”, jegyezte meg Magyar.) Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészséges élelmiszerek áfakulcsa maximum 5 százalék legyen? Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó – szja – egységesen 9 százalékra csökkenjen? (Magyar üzent Nagy Mártonnak, aki szerint a Tisza államcsődbe akarja vezetni az országot, ám a Tisza elnöke szerint épp a kormány teszi ezt. A Tisza tervei szerint csak a munkabérre vonatkozó szja-ra lenne érvényes ez az intézkedés.) Egyetért-e Ön azzal, hogy újra bevezetésre kerüljön a korábbi területeken a kata adózási forma? (Lépcsőzetesen és szigorú ellenőrzés mellett vezetnék vissza ezt az adózási formát, ha a magyarok így szeretnék.) Egyetért-e Ön azzal, hogy az ötmilliárd forintos vagyon felett extra adófizetési kötelezettség kerüljön megállapításra? Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az Európai Unió és a NATO tagja maradjon? Egyetért-e Ön azzal, hogy egy miniszterelnök két ciklusig, maximum 8 évig tölthesse be a pozícióját? („Látunk és láttunk arra példát, hogy valakiket a hatalom megrészegít”, vélekedett Magyar.) Egyetért-e Ön azzal, hogy az önkormányzatok visszakapják a hatásköreiket, intézményeiket és a forrásaikat az oktatás, az egészségügyi és szociális területen? Egyetért-e Ön azzal, hogy a miniszterelnök fizetése maximum 2,5 millió forint legyen egy hónapban, és az országgyűlési képviselők jövedelme a felére csökkenjen? („Sokan mondhatják, hogy ez populista javaslat. Állok elébe”, hangsúlyozta a pártelnök, aki szerint elfogadhatatlan a jelenlegi helyzet.)

Továbbá van egy bónusz kérdés is: Támogatja ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen? (Ez ugyanaz, mint a kormány kérdése a véleménynyilvánító szavazásukban.)