Felmentették Tasnádi Pétert és társait az önbíráskodás vádja alól

Felmentette a Szolnoki Járásbíróság Tasnádi Pétert és négy társát az önbíráskodás vádja. Tóvizi Ádám, a Szolnoki Törvényszék szóvivője lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy bűncselekmény hiánya miatt mentették fel a vádlottakat.

Az ügyészség még 2022 áprilisában emelt vádat az alvilágban „Keresztapaként” ismert Tasnádi és egy társa ellen önbíráskodás bűntette miatt, míg az ügy további három vádlottját bűnsegédként elkövetett önbíráskodás miatt állították bíróság elé.

A vádirat szerint az egyik terhelt, a volt feleségét kívánta rábírni arra, hogy az általa 30 millió forintra becsült, kettejük közös tulajdonát képező, de az asszony által kizárólagosan használt jászalsószentgyörgyi házuk rá eső fele része megváltásaként 15 millió forintot fizessen neki, majd miután az asszony ezt nem fogadta el, arra, hogy havi nyolcvanezer forint használati díjat fizessen azért, hogy az ingatlant egyedül használhatja.

– közölte a szóvivő.

A férfi Tasnádi segítségét kérte, hogy eredményesen tárgyaljon a volt nejével. A „Keresztapa” három sportos, erős testalkatú férfivel, az ügy további három vádlottjával el is utazott Jászalsószentgyörgyre.

A törvényszék szerin a „Keresztapa” mintegy mediátorként vezette a volt házaspár egyeztetését, miközben többször hangsúlyozta, hogy „itt a mai napon egyezségnek kell születnie”. Ezalatt három „verőlegénye” a ház előtt várakozott. Az asszony végül belement abba, hogy havi ötvenezer forint használati díjat fizessen volt férjének, és az első havi összeget át is adta neki.

A „Keresztapa” pedig írásban rögzítette a megállapodást, amit a felek aláírtak. Az ügyészség amiatt emelt vádat a vádlottakkal szemben, mert a vád szerint, a „kényszerítő jelenlétük” miatt írta alá a nő a fenti okiratot, és adott át ötvenezer forintot.

A Szolnoki Járásbíróság az előkészítő ülésen kívül 11 tárgyalást tartott az ügyben, hogy kellő alapossággal lefolytassa a bizonyítási eljárást. A fenti tárgyalások közül öt, azaz a tárgyalások közel fele, csak „második nekifutásra” volt megtartható, a bíróságnak ugyanis a terheltek, védők, illetőleg tanúk távolmaradása miatt, új határnapot kellett kitűznie, ami jelentősen hozzájárult az eljárás elhúzódásához.

A bíróság a döntés szóbeli indokolásában rámutatott, hogy a nő maga is megbízott az alvilágban „Keresztapaként” ismert Tasnádiban, és az események számára kedvező alakulását maga is az ő személyéhez kötötte, és saját akaratából, nem a vádlottak „kényszerítő jelenléte” miatt írta alá a megállapodást. Így bűncselekmény egyik vádlott és vádpont vonatkozásában sem valósult meg. Tasnádiék és védőik tudomásul vették az ítéletet, az ügyészség azonban a tényállás megalapozatlansága miatt, az ítélet hatályon kívül helyezése érdekében jelentett be fellebbezést.