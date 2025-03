Szijjártó: Annak szajkózása, hogy ki a hibás, ki az agresszor, az nem segít

Az Egyesült Államok kormányzata minden konfliktus és nehézség ellenére kitart azon álláspontja mellett, hogy az ukrajnai háború nem folytatódhat, ami jó hír Magyarországnak – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután amerikai kollégájával tárgyalt kedden Washingtonban.

A tárcavezető a Marco Rubióval folytatott egyeztetését követően üdvözölte, hogy az Egyesült Államok kormányzata minden konfliktus, nehézség ellenére kitart azon álláspontja mellett, hogy az ukrajnai háború nem folytatódhat, ami jó hír a magyar embereknek. Kifejtette, hogy hivatali partnere a béketárgyalásokban látja az egyetlen reális lehetőségét annak, hogy véget érjen az öldöklés. „Egyetértettünk abban is, hogy annak szajkózása, hogy a háborút folytatni kell, amíg csak lehet, egyrészt nem stratégia, másrészt pedig egy veszélyes álláspont, ugyanis minél tovább folytatódik ez a háború a szomszédságunkban, annál nagyobb az eszkaláció veszélye” – figyelmeztetett. „A külügyminiszter úr tájékoztatott arról is, hogy az Egyesült Államok átmenetileg leállította az Ukrajnának szánt katonai támogatást. Én pedig tájékoztattam őt arról, hogy Európában, főleg annak nyugati felében egy szervezkedés zajlik Donald Trump és a béketerve ellen” – folytatta.

Az e heti európai uniós csúcstalálkozóval kapcsolatban pedig leszögezte, hogy Magyarország nem járul majd hozzá semmi olyan döntéshez, amely a háború folytatásának veszélyével járna.

„Mi is abszolút elkötelezetten kitartunk a béke és a béketárgyalások mellett” – hangsúlyozta. Szijjártó Péter az ENSZ-en belüli kiváló együttműködésre is kitért, emlékeztetve, hogy hazánk egyetlen EU-tagállamként támogatta az amerikai békehatározatot. „Európában természetesen meg is orroltak ránk, de annak folyamatos szajkózása, hogy ki a hibás, ki az agresszor, az nem segít. Ez történt három éven keresztül, és ez nem segített. Valami újra van szükség, béketárgyalásokra van szükség, és éppen ezért támogattuk az amerikai békehatározatot az ENSZ-ben, amelyet aztán a Biztonsági Tanács el is fogadott” – húzta alá.

A miniszter az egyeztetésen megköszönte az amerikai USAID forrásainak lezárását, mivel szavai szerint ezek jelentették az alapját a más államok belügyeibe való beavatkozásra épülő amerikai külpolitikának, amelytől „négy éven keresztül szenvedett a világ a demokrata kormány alatt”.

Illetve közölte, hogy látogatására elkísérte az új kormánybiztos, aki azért felel, hogy kivizsgálja a USAID-források magyarországi felhasználását a politikai befolyásolás szempontjából. „Ő a következő időszakban több tárgyalást is fog itt, az Egyesült Államokban folytatni annak érdekében, hogy világossá váljon, hogy kik és hogyan használták fel ezeket a beavatkozásra szolgáló forrásokat” – tájékoztatott.