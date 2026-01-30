bűnügykábítószerkihallgatás
Tanúként idézték be a rendőrségre, gyanúsítottként jött ki

2026. 01. 30. 10:24
Bedrogozva ment be a kihallgatására egy csornai fiatal. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 24 éves férfit tanúként idézték be a helyi kapitányságra.

Mivel felmerült, hogy drogot fogyasztott, így kihallgatását követően gyorstesztet alkalmaztak vele szemben, ami THC-re pozitív lett. Ezután a nyomozók kábítószer birtoklása bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, aki beismerte, hogy többeknek adott el drogot, és ő maga is hetente fogyaszt.

A csornai lakásán végrehajtott kutatás során többféle tiltott szert és pénzt foglaltak le.

