Budán ebédelt Nikola Gruevszki, megpróbáltunk kérdezni tőle – videó

Nikola Gruevszki a menekültek híresen gondtalan életét éli Magyarországon. Szerdán sofőrrel ment ebédelni Buda egyik drágább éttermébe, a Pusztaszeri úton lévő 57 nevű intézménybe. A volt macedón miniszterelnök két férfivel ebédelt, majd otthagyta őket, beült egy Volkswagen Sharan típusú autóba, és a sofőrjével elhajtatott.

Az elhajtás nem túlzás, konkrétan csikorgó gumikkal száguldott el az autó, miközben mi azt próbáltuk megtudni Gruevszkitől, egészen pontosan hogyan jutott ki Macedóniából, segítettek-e neki ebben magyarok. Gruevszki viszont felkészült az úgynevezett Tiborcz-védelemből, és inkább gyorsan bepattant a kocsiba és elmenekült.

Gruevszki 2006 és 2016 között vezette Macedóniát a VMRO-DPMNE nevű párt élén. 2016-ban végül abba bukott bele, hogy kiderült, még a saját párttársait is tömegesen hallgattatta le. De a lehallgatások teljes köre akár tízezer emberre is kiterjedhet. Több per is folyik ellene, de egy ügy miatt már el is ítélték és két év börtönt kapott. Ironikus módon pont egy lehallgatott beszélgetés volt a bizonyíték ellene, miután törvénytelenül utasította a belügyminiszterét egy majdnem 200 millió forintos páncélozott Mercedes megvásárlására, amit utána Gruevszki használt.

Ezt a kétéves börtönbüntetést kellett volna megkezdenie, amikor novemberben illegálisan átlépte a határt, hogy Magyarországra szökjön. Erről csak azért tudunk, mert Gruevszki a saját Facebookján közölte, Budapesten van és menedékjogot kért a magyar kormánytól. Ez elsőre is elég furcsán hangzik, mert a magyar törvények szerint ha valaki menedékjogot kér, akkor egyrészt a tranzitzónában kell megvárnia annak odaítélését, másrészt automatikusan elutasítja a magyar kormány, ha biztonságos országból érkezett. Márpedig Gruevszki biztonságos országból érkezett, hiszen Szerbia felől lépte át a magyar határt. A magyar állam diplomatái Albániából végig kísérték, de egy dologhoz ragaszkodott a magyar kormány: Macedóniából nem segítettek neki kijutni. Így is speciális papírt kellett szereznie a tiranai magyar konzulátuson, hogy beléphessen Magyarországra, mert az útlevelét elvették.

A magyar kormány kicsit megerőszakolva a saját bevándorlásellenes törvényeit, bejelentette, hogy biztonsági okokból engedték, hogy Gruevszki Budapesten, a Bevándorlási Hivatal központjában adja le a menedékkérelmét. Amit egyébként az átlagosnál valamivel gyorsabban meg is kapott. A magyar kormány ugyan úgy csinált, mintha ez egyszerűen jogi kérdés lenne, de Gruevszki régi szövetségese Orbánnak, és a magyar miniszterelnök még Macedóniában is kampányolt mellette, mielőtt elvesztette volna a választást.

Az ügyből Macedóniában is komoly botrány lett, a sajtó Zoran Zaev jelenlegi miniszterelnököt, Gruevszki ellenfelét vádolta azzal, hogy szemet hunyt Gruevszki menekülése felett, cserébe pedig szavazatokat kapott a parlamentben. Gruevszkit sokáig szinte látni sem lehetett Budapesten, de kedden Dan Nolan, a Guardian újságírója lefotózta az Anker közben, amint a Fashion street felől sétálgat a belvárosban.