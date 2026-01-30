Gyakorlatilag elérhetetlen a MOL Bubi szolgáltatása, ezért a december után eladott bérletek visszatérítését javasolja Vitézy Dávid – számolt be Facebook-bejegyzésében a budapesti politikus.

Immár naponta több visszajelzést kapok, hogy a Bubi használhatatlanná vált. Nincsenek működő biciklik, az állomások üresek. A Bubi korábbi szerződése decemberben lejárt, az új szolgáltató idén nyárig nem áll be, mivel még a korábbi BKK-vezetés az előző ciklusban Draskovics Tibor és Walter Katalin vezetésével késve írta ki a közbeszerzést

– írja Vitézy.

Szerinte a BKK hiába próbálta meg életben tartani a rendszert, mert az eddigi megbízását elveszítő szolgáltató már „magasról tesz” a rendszer működtetésére. Ebben a helyzetben inkorrektnek tartja, hogy a pénzért árulnak bérleteket.

Javaslatát, miszerint a BKK térítse vissza a december utáni időszakban megvásárolt bérletek árát, a mai nappal küldi el a Karácsony Gergely főpolgármesternek és a közlekedési vállalat vezetőinek is.

Korábbi hírek szerint megújul a budapesti közbringahálózat, ennek értelmében december 24-től egy 500 forintos, Mol Bubi Pilot bérlettel lehet használni a szolgáltatást egészen február 15-ig. Az új szolgáltató az Inurba Mobility lesz, akivel december 22-én alá is írták a szerződést. Ennek értelmében a Bubi-hálózat többek között 5000 új kerékpárral is bővül majd és a szolgáltatási terület határa is kijjebb tolódik.