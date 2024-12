A Lidl és az Aldi után az Auchan is csatlakozik a legújabb édességtrendhez, közölte a cég lapunkkal.

Mint írták: csütörtöktől mindössze 2499 forintos akciós áron kínálják a 100 grammos minőségi dubaji csokoládét.

Egy vásárlás alkalmával összesen három darabot lehet venni belőle az áruházakban és online is, hívták fel a figyelmet, így a Lidl után az Auchan is mennyiségi korlátozást vezet be a termékre.

Hogy ki áll a dubaji csoki őrület mögött, arról itt írtunk korábban.