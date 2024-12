Lekörözte az Aldi a Lidlt, kihirdették a dubaji csokoládé árát

Az Aldi vasárnaptól tette publikussá, hogy mikor és mennyiért lehet a boltjaiban megvásárolni a dubaji csokoládét.

„A termék minden üzletben elérhető lesz mennyiségi korlátozás nélkül. A fajlagos, kilónkénti ár az Aldinál 16.655 forint” – közölte a kiskereskedelmi lánc a Világgazdaság megkeresésére.

A cég azt is közölte, hogy a készlet erejéig árulja a dubaji csokoládékat,

a 30 grammos csokoládészelet-kiszerelést 499 forintért,

a 90 grammos csokoládét pedig 1499 forintért kínálja.

A német cég kedden jelentette be, hogy hamarosan érkezik a dubaji csoki a magyarországi üzletekbe.

Korábban a Lidl is bejelentette, hogy az összetevők után érkezik a táblás verzió is a dubaji csokiból. Azt is közölte a diszkontlánc, hogy az elmúlt időszakban felkapott édességet december 12-től lehet megvásárolni a kiskereskedelmi lánc boltjaiban,

a közel-keleti csokoládét 100 grammos kiszerelésben lehet megvenni, az ára pedig 2999 forint lesz.

Mi az a dubaji csoki?

Az idén karácsonykor a dubaji csokoládé versenyre kelhet a hagyományos bejglivel Magyarországon. A közel-keleti ihletésű édesség

ropogós kadajiftésztából,

pisztáciakrémből és tahiniből áll,

és tejcsokoládéba van burkolva.

A desszert gyorsan népszerű lett, főként a TikTokon terjedő trendek hatására.