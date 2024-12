„Nincsen Gamer Feri” – leteszteltük Gyurcsány és a Tisza Minecraft szervereit

Gyurcsány Ferenc már nem csak tiktokol és könyvet ír, hanem beszállt a videojátékok világába is – legalábbis a követői nyomására összehozott egy Minecraft szervert, ami a hatalmas érdeklődéstől azonnal lehalt. De mitől a hatalmas hype? Mennyire önazonos Gyurcsánnyal a gamerkedés? A második nekifutáskor már mi is csatlakoztunk a volt miniszterelnök 40 ezres Discord-közösségéhez, és azt is megnéztük, hogy a Tisza Párt Minecraft szerverén milyen a játék Magyar Péterrel kiegészülve.