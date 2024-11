Egy Csepp Világnap: gyerekprogramok és ingyenes szűrések várják a családot!

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány idén is megrendezi a Diabétesz Világnaphoz kapcsolódó ingyenes családi egészségnapját, az Egy Csepp Világnapot, ám most még a tavalyinál is több ingyenes gyerekprogrammal várja a családokat az esemény házigazdája, Erős Antónia november 17-én, vasárnap 10 és 18 óra között Budapesten, a MOM Sport rendezvényközpontban.

A családi egészségnapon olyan fellépők szórakoztatják majd a gyerekeket, mint a Kolompos Zenekar és az Alma Együttes, de lesznek könnyűzenei előadók is: fellép Kocsis Tibor és az X-Faktor döntősei. Idén sem maradnak a gyerekek „orvosi rendelés” nélkül, megnyitja kapuit a Teddy Maci Kórház, ahol a kicsik plüss macikat „gyógyíthatnak” orvostanhallgatókkal együtt. A vizsgálatok során játékosan ismerhetik meg a kis macidoktorok, hogy mi az orvosok feladata, de az egészségre nevelés, a prevenció és a veszélyes élethelyzetek elkerülése is fókuszba kerül.

A KiDS Birodalomban a gyerekeket speciális ugróiskola és puzzle, a nagyobbakat miniállatkert és reflexjáték várja. A legkisebbek az interaktív játszóházat, a Mesekertet és az ugrálóvárat vehetik birtokba, de lesz „állati bátorságpróba” is.

A Nemzetközi Diabétesz Szövetség 6-14 éves gyerekek, szüleik és tanáraik számára indította el KiDS elnevezéssel iskolai oktatási programját, melyet az Egy Csepp Figyelem Alapítvány valósít meg Magyarországon. Az Egy Csepp Világnapon a témanap izgalmas feladatait próbálhatja ki bárki. „A KiDS program a diabéteszről ad tájékoztatást: a gyerekeknek egy izgalmas tematikus nap keretében, ahol az előadást az alapítvány által fejlesztett Egy nap Cukkerbergben elnevezésű témanappal teszünk izgalmassá és érdekessé – olvashatjuk a program honlapján. – A tanároknak és szülőknek egy-egy gyakorlati információkat is érintő szakmai előadás formájában visszük el az ismereteket A program célja, hogy elősegítse: a cukorbetegség jobb megértését,

a cukorbeteg gyerekek segítését,

a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésének lehetőségét.

A rendezvényen szakemberek és népszerű televíziós műsorvezetők – Erős Antónia, Barabás Éva, Rábai Balázs – színpadi beszélgetéseit is meghallgathatják majd a jelenlévők, a beszélgetés során szó esik egészségmegőrzésről és Magyarország Cukormentes Tortájáról is. A felnőtteket ingyenes szűrésekkel, egészségügyi tanácsadásokkal, kiállítói standokkal és tombolával várják a szervezők. Az eseményen bárki megméretheti vércukorszintjét, de sok egyéb ingyenes szűrésre, tanácsadásra is lehetőség nyílik, a lista idén is hosszú:

Vércukormérés

Vérnyomás- és véroxigénszint mérés.

Dietetikai tanácsadás

Testösszetétel mérés

Obezitás (elhízás) szűrés/tanácsadás

Vesekockázati tanácsadás

Okostányér – táplálkozási ajánlás fiataloknak

Bőrápolási tanácsadás

Bőrgyógyászati tanácsadás 15:00-16:00

Vércseppanalízis

Látásvizsgálat

Ultrahangos zsírmáj szűrés

Lágylézer terápia bemutatása

Fogászati tanácsadás

PSA szűrés (prosztatarák szűrés) – Előzetes regisztráció alapján!

Lábdiagnosztika

Az Egy Csepp világnap kiállítói egészséges finomságokkal várják a látogatókat, a nap végén pedig a tombolán értékes nyereményeket sorsolnak ki a szervezők, köztük egy két főre szóló ajándékutalványt két napra egy belföldi wellness szállóba. Erős Antónia vezetésével 15 órakor indul a már hagyományos Diabétesz Séta, melyhez bárki csatlakozhat. Ezzel a programmal az Egy Csepp Figyelem Alapítvány arra hívja fel a figyelmet, hogy napi 30 perc mozgással sokat tehetünk a 2-es típusú diabétesz megelőzéséért, és hogy a sport a cukorbetegek számára az életminőség jelentős javulását, a jobb vércukorértékeket jelentheti.