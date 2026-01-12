Oroszlán Szonja összeveszett egy kutyasétáltató férfival: Megindult felém, és azt mondta, gyomorszájon rúg

A story.hu szemlézett egy érdekes történetet a #Bochkor című műsorból Oroszlán Szonja kapcsán, ahol azt taglalták, mi volt a legkellemetlenebb élménye a 2025-ös évből. A színésznő erre elmesélte, hogy egy barátnőjével sétálgattak az erdőben nagytestű kutyáikkal, amikor egy pár szembejött velük tacskójukat sétáltatva.

A férj gyorsan felkapta a kutyát, de ez nagyon veszélyes, mert a többi kutya ilyenkor azt hiheti, valamiféle játékról van szó. Ilyenkor nem a kutya fél, hanem a gazdája. Ezután a barátnőm kutyája cukin odament hozzájuk, majd elkezdett felugrálni rá, egyfajta érdeklődésként. Erre a pasi hasba rúgta a kutyát.

A balhé itt nem ért véget, Oroszlán ugyanis számon kérte a férfit, milyen alapon rúgja meg más kutyáját. Ezt követően a színésznő négylábúja is kapott egy rúgást.

Elkezdtem kiabálni vele, mondván, ezt mégis, hogy képzeli, mire az én kutyám is odajött, őt pedig oldalba rúgta. Alaposan leüvöltöttem annak az embernek a fejét. Én még ilyen hangot a torkomból kijönni sosem hallottam. Erre megindult felém, és azt mondta, gyomorszájon rúg. Erre mondtam neki, gyere, gyere. De aztán megállt, és végül elmentek. Ráadásul ezt az egész jelenetet a felesége is végignézte, aki megpróbálta exkuzálni magát, mert láthatóan nem értett egyet azzal, ami történt. A legrosszabb az egészben, hogy utána még én éreztem magam rosszul, amiért más ennyire szemét volt.

Nemrég az Instagrammal volt kritikus

„Nincs olyan ember, aki mindig mosolyog. Még én sem. A kutyám elvesztése óta nem nagyon megy. Sok követőt elvesztettem, mert nem posztolok vigyorgós, nyaralós, bikinis képeket. Menjenek csak. Azért itt egy pár nappal ezelőtti nyaralós kép. Most ennyire telik. De mosolyt hazudni még nem tudok.”