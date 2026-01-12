Változás a bankszámláknál: fontos levelet kap minden ügyfél januárban

A fizetési számlával, azaz a megszokott bankszámlával rendelkező lakossági ügyfelek hamarosan két fontos tájékoztatást kapnak a bankjuktól, amelyeket mindenképpen érdemes alaposan áttanulmányozni – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Az egyik ilyen az elmúlt évi költségeket részletező díjkimutatás, amelynek kiküldésére már 2020 óta kötelezve vannak a bankok egy európai uniós rendelkezés nyomán.

A másik ilyen tájékoztatás azonban egy javasolt számlacsomagról szól, amely a számlavezető banknál elérhető legkedvezőbb ajánlat az ügyfél előző évi számlaforgalma alapján. Ezzel akár tetemes banki költséget is meg lehet spórolni, főleg, ha valaki egy régi, drága számlacsomagot használ.

A javasolt számlacsomagról szóló tájékoztatást a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vezetői körlevele alapján először az idei évben kapják kézhez az ügyfelek.

Sokan évekig ülnek drága számlacsomagokban

Sok ügyfél úgy kezeli a bankszámláját, mintha az egy közüzemi számla lenne. Szükséges dolognak tekinti, és hagyja, hogy a bank megterhelje a számláját, sokszor magas díjakkal.

Bár a díjkimutatás már 2020 óta velünk van, mégsem hat elég ösztönzésül a banki költségek csökkentésére és a számlacsomagváltásra. Ezért az MNB úgy döntött, hogy az idei évtől egy javasolt számlacsomag megjelölésére is felkéri a bankokat, amely minden ügyfélnél a saját bankhasználati szokásokat figyelembe vevő, egyedi kalkuláció alapján készül.

Nagyon fontos, hogy az erre a számlacsomagra történő váltás díjmentes

– emeli ki a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A javasolt számlacsomag-tájékoztatást az előző évi díjkimutatással együtt kapják meg a lakossági ügyfelek. Nem kapnak ugyanakkor javasolt számlacsomag-tájékoztatást azok az ügyfelek, akik az előző évben váltottak számlacsomagot, továbbá az alapszámlával, adósságtörlesztési számlával és megélhetési számlával rendelkezők.

Ugyancsak nem kapnak ilyen tájékoztatást azok, akik már eleve valamilyen kedvezményes célcsoportba tartoznak, így a 18 év alattiak, a privát banki és prémium banki, valamint a diákszámlával rendelkező ügyfelek, 18 éves kor felett sem.

Az MNB ajánlása alapján a bank dönthet úgy, hogy nem küld bankszámlaajánlatot azoknak az ügyfeleknek, akiknek az elérhető megtakarítása évi 1000 forint vagy annál alacsonyabb összeg lenne.

Ahány bank, annyi megoldás

A díjkimutatás – és az idei évtől a javasolt számlacsomag-ajánlat – időnként kissé nehezen található meg az internetbankokban, a banki mobilapplikációkban pedig csak egy-két bank teszi elérhetővé:

így érdemes odafigyelni arra, hogy ne kallódjon el az egyéb, szokásos üzenetek között.

Utóbbi azért is lényeges, mert az ügyfelek nem feltétlenül kapnak értesítést az elektronikus díjkimutatás megérkezéséről.

Azok, akik postai úton kapnak számlakivonatot, a díjkimutatást és a javasolt számlacsomagról szóló tájékoztatást is postai úton kapják meg 2026. január 31-ig.

Mi szerepel pontosan a díjkimutatásban?

A díjkimutatás egy olyan dokumentum, amely jogszabály alapján minden banknál egységes formátumban tájékoztatja a számlatulajdonost az előző évi banki költségekről.

A dokumentumban összesítve és részletezve is szerepel, hogy egész évben összesen mennyibe került a bankszámla fenntartása, illetve közli a bank által a fizetési számlához kapcsolódóan felszámított és jóváírt kamat összegét.

A díjkimutatásban szereplő tételek elemzésével az ügyfelek megismerhetik a jelentősebb banki költségek típusait, és ennek ismeretében válthatnak kedvezőbb számlacsomagra, bankon belül vagy akár azon kívül is.

Ezt a döntést segíti az idei évtől elérhető, a bank által javasolt számlacsomag is.