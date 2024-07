Felhőszakadás, jégeső, szélvihar – térképen a veszélyek

Kedden erőteljes nappali gomolyfelhő-képződés várható, emellett fátyolfelhők is lesznek felettünk. Záporok, zivatarok nagy számban főként a középső harmadban lehetnek. Azokat elsősorban felhőszakadás, illetve erős, néhol viharos széllökés kísérheti. Az északias szél zivataroktól függetlenül egyre többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napkötben 28-34 fok között alakul. Késő estére 20 és 27 fok közé hűl le a levegő – írja a Kiderül.

A HungaroMet több figyelmeztetést is kiadott. A zivatarok veszélye miatt az egész ország besárgult.

Az előrejelzés szerint kedden komoly felhőszakadásra kell számítani hét megyében, másodfokú (narancssárga) figyelmeztetést adtak ki.

Kedden figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható, és még mindig több helyen meghaladja a 25 fokot a napi középhőmérséklet.

Azt írták, leginkább a Duna vonalának környezetében, valamint attól keletre fordulhatnak elő zivatarok, amelyek számossága a késő délelőtti óráktól gyorsan növekedhet. Kisebb eséllyel a Dunántúl nyugati és középső részén is megjelenhet néhány cella.

A zivatarokat elsősorban felhőszakadás kísérheti: rövid idő alatt akár >25-30 mm, az egymást követő intenzív cellákból akár >50 mm is hullhat, valamint a domborzati viszonyok függvényében (elsősorban az Északi-középhegységben) villámárvíz is létrejöhet. Emellett az intenzív gócokban jégeső (jellemzően <1-2 cm), környezetükben viharos (>65-80 km/h, légzuhatagokban akár >90 km/h) széllökések is előfordulhatnak.