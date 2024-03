Fizetős előkészítőkért és templomi szolgálatért is pluszpont járhat az egyetemi felvételin

Új pontszámítási rendszer debütál a 2024-es egyetemi felvételin, ahol az RTL összefoglalója szerint az eddig megszokotthoz képest már nem kizárólag az egységes teljesítmények, tanulmányi eredmények számítanak. Idéntől jelentős mennyiségű plusz pont jár majd azért, ha valaki – pénzért – elvégzi az adott egyetem saját felvételi előkészítőjét, de az is sok jóra számíthat, akinek a szülei, nagyszülei szintén a célintézménybe jártak.

Ami nem változik, hogy az összesen megszerezhető 500 pontból továbbra is 400 pont adható majd a középiskolai és érettségi eredményekre. A fennmaradó 100 többletpontot (ami eddig többnyire nyelvvizsgára, sport- vagy tudományos teljesítményre járt) idéntől viszont egy „intézményközpontúbb” szemlélet alapján osztják ki, amiben nagy mértékű szabadságot kapnak az egyetemek. Korábban minden egyetem minden szakán ugyanaz a fajta pluszteljesítmény ért többletpontokat, és ezért mindenhol ugyanannyi pont járt, a csatorna riportja szerint 2024-től viszont az egyetemek saját hatáskörben döntenek arról, mire és mennyi többletpontot adnak, a pontszámok pedig akár szakonként is eltérőek lehetnek.

De eddig sosem látott változók is bejönnek a képbe: A Dunaújvárosi Egyetemen például 100-ból máris jóváírnak 15 pontot, ha a jelentkező családtagja (nagyszülő, szülő, gyermek, testvér vagy akár házastárs) az egyetemen végzett, ehhez csak egy jogviszonyigazolást kell bemutatni. Ugyanez az intézmény a maximális 100 pluszponttal jutalmazza mindazokat, akik olyan középiskolában végeztek, amivel az intézménynek stratégiai együttműködési megállapodása van. A dunaújvárosihoz hasonlóan a Tokaj Hegyalja Egyetemen (THE) is pluszpontot ér a hűség, itt viszont csak tizet adnak érte, ha valakinek a szülője, nagyszülője, nevelőszülője az intézménybe járt.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) a legalább négy hónapos vagy legalább 120 órás, az intézmény által szervezett érettségi előkészítő tanfolyamon való részvétel és annak eredményes (legalább 60 százalékos) teljesítése 60 pontot ér a 100-ból. A beszámítható matematika, kémia és fizika érettségi elkészítő tanfolyamok ára 2024-ben 72 ezer forint.

Ezeken felül olyan teljesítményekért is járhat idéntől pont, mint az alapfokú nyelvvizsga megléte, munkatapasztalat, továbbá diákönkormányzatban betöltött tisztség vagy templomi szolgálat.